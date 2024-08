Tränenreiches Ende: Christoph Kramer verlässt seinen Verein

Diese Neuigkeit wird wohl auch bei so manchen Fans die eine oder andere Träne fließen lassen: Nach elf gemeinsamen Jahren verlässt Fußballer Christoph Kramer (33) seinen Verein Borussia Mönchengladbach! Nachdem er noch zu Beginn eines Instagram-Videos scherzt, kullern kurz darauf die ersten Tränen: "Nach guten Gesprächen mit dem Verein haben wir uns entschlossen, meinen Vertrag, der zum Saisonende ausläuft, um zwei Jahre zu verlängern – nein Spaß. Ich habe manchmal den Hang zu Albernheit, wenn ich traurig bin. Ich bin gerade sehr traurig. Ich kann nicht so gut Abschiede leider und habe mir fest vorgenommen, dass ich nicht weine." Mit einem schmerzenden Herzen und glasigen Augen erinnert er sich an seine ersten Momente zurück und bedankt sich für alles, was er dort erleben durfte.

Besonderen Dank widmet er den Menschen, die die vergangenen Jahre für ihn so besonders gemacht haben. "Ich hatte das große Glück in diesen über zehn Jahren, die ich bei Borussia gespielt hab, dass wir einen Kern hatten, mit einer festen Mannschaft, die wirklich eine Ära geprägt hat. [...] Das waren Menschen, die das Ganze für mich hier wirklich sehr besonders gemacht haben. Ich bin hier jeden Tag mit einem Lächeln hingefahren", schwärmt er über seine Teamkameraden. Auch für seine treuen Fans findet der DFB-Star rührende Worte: "Ich habe, und das meine ich wirklich so, von Tag eins so viel Vertrauen und Liebe vom Verein, vom Publikum bekommen. Ich hatte stets das Gefühl, dass ich sein kann, wer ich bin. Und das ist vielleicht das schönste Gefühl, was man haben kann." Er werde die Zeit niemals vergessen – Borussia Mönchengladbach war "mein Leben" und hat sich für Christoph angefühlt "wie Zuhause".

Im Jahr 2013 hatte Christoph seine Karriere bei dem nordrhein-westfälischen Fußballklub begonnen. Aber auch in anderen Vereinen und sogar für die Nationalmannschaft war der Sportler schon im Einsatz. Nachdem er die Nationalelf bei der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien noch auf dem Spielfeld unterstützt hatte, stand er bei der diesjährigen Europameisterschaft in Deutschland als Experte am Rande des Geschehens.

Christoph Kramer, Fußballer

Fußballspieler und EM-Experte Christoph Kramer

