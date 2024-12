Katie Price ist traurig über Funkstille mit Ex Peter Andre

Die Reality-TV-Bekanntheit Katie Price (46) und der Musiker Peter Andre (51) lernten sich im Jahr 2004 in der britischen Version vom Dschungelcamp kennen und lieben. Von 2005 bis 2009 gingen sie als TV-Traumpaar durchs Leben und begrüßten sogar zwei gemeinsame Kinder. Doch nach drei Ehejahren verkündeten Katie und Peter ihr Ehe-Aus, woraufhin eine öffentliche Schlammschlacht begann. Über ihr kompliziertes Verhältnis zu ihrem Ex-Partner ist Katie sehr unglücklich, wie sie nun gegenüber The Sun betont. "Wir haben uns im Dschungel verliebt, haben geheiratet, Kinder bekommen, hatten ein tolles Leben, aber 20 Jahre später sprechen wir nicht einmal mehr miteinander", erklärt das Model geknickt.

Auch wenn Katie auf ihren Ex-Mann inzwischen nicht immer gut zu sprechen ist, bleibt ihre Dschungelromanze für die Podcasterin bis heute unantastbar. Andere Stars und Sternchen, die in den vergangenen Jahren ebenfalls in der australischen Wildnis die Liebe gefunden haben, sind für die 46-Jährige offenbar nur ein billiger Abklatsch. "Niemand ist jemals auch nur annähernd an mich und Peter herangekommen, selbst wenn andere Leute es versucht haben, ist es einfach nicht passiert. Es gibt nur einen Pete und eine Kate", macht die Influencerin gegenüber dem Magazin deutlich.

Mittlerweile haben sowohl Katie als auch Peter wieder eine neue Liebe gefunden. Der "Mysterious Girl"-Interpret ist seit zehn Jahren mit der Ärztin Emily MacDonagh verheiratet – und das offenbar ziemlich glücklich. Erst im April dieses Jahres durften sich die beiden über die Geburt ihres dritten gemeinsamen Kindes freuen, als die kleine Rose das Licht der Welt erblickte. Auch Katie schwebt derzeit auf Wolke sieben. Mit dem "Married At First Sight"-Star John Joe Slater geht das Model seit Anfang des Jahres gemeinsam durchs Leben. Kürzlich machten sogar Verlobungsgerüchte die Runde.

