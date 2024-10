Plant Katie Price ihr Weihnachtsfest ohne ihren Freund JJ?

Katie Price (46) hat in einer Instagram-Fragerunde ihre Pläne für Weihnachten bekannt gegeben: Das Ex-Model wird die Feiertage mit dem ehemaligen Atomic Kitten-Mitglied Kerry Katona (44) verbringen. "Dieses Weihnachten verbringe ich im Norden mit meiner besten Freundin Kerry Katona. [...] Sie schmückt ihr Haus ganz zauberhaft", schwärmte die TV-Bekanntheit. Interessanterweise erwähnte sie ihren aktuellen Freund, den "Married At First Sight"-Star John Joe Slater, mit keinem Wort – obwohl die beiden noch vor Kurzem gemeinsam im Urlaub gesehen wurden.

Der aktuelle Mangel an Erwähnungen von JJ Slater in ihren Weihnachtsplänen kommt kurz nachdem Carl Woods (35), Katies Ex-Verlobter, im Interview mit Closer behauptete, dass JJ lediglich als "Samenspender" für das ehemalige Boxenluder diene. Laut Carl sei es Katie egal, mit wem sie ein weiteres Kind habe, solange sie ihren Wunsch erfüllt bekommt. Die Reality-Ikone, die bereits Mutter von fünf Kindern ist, hatte zuvor in ihrer Autobiografie "This Is Me" offenbart, dass sie tatsächlich eine Samenbank in Amerika besucht hatte, bevor sie JJ traf.

Vor wenigen Tagen war bei dem Paar aber wohl noch alles in Butter: Katie und JJ sollen gemeinsam eine Kinderwunschklinik besucht haben. "Katie und JJ haben sich mit Experten einer IVF-Klinik getroffen, die ihr gesagt haben, dass sie eine Chance hat, Kinder zu bekommen, trotz ihrer minderwertigen Eizellen und ihres Alters", berichtete ein Insider laut Closer. Dafür seien sie sogar extra nach Zypern gereist, da Katie in Großbritannien bisher nur Absagen erteilt wurden.

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice JJ Slater und Katie Price im März 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige