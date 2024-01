Seltener Auftritt: Karen Gillan zeigt sich mit Ehemann Nick

Karen Gillan (36) und ihr Partner Nick Kocher halten ihr Privatleben eigentlich streng geheim! Die beiden lernten sich auf Social Media kennen und gaben sich im Mai 2022 klammheimlich in einem schottischen Schloss das Jawort. Erst Monate später teilte das Pärchen die Hochzeits-News mit seinen Fans. Auch öffentliche Auftritte des Paares sind eine Seltenheit. Doch nun machen sie eine Ausnahme: Bei den diesjährigen Golden Globes zeigten sich Karen und Nick gemeinsam.

Auf der After-Show-Party der Golden Globes in Los Angeles erschienen die Marvel-Darstellerin und der US-amerikanische Comedian gemeinsam in lässigen Business-Looks. In aufeinander abgestimmten Outfits präsentierten sie sich als cooles Paar. Der Guardians of the Galaxy-Star trug einen schwarzen Anzug und rundete diesen mit klassischen Stilettos ab. Ehemann Nick zeigte sich stilsicher im marineblauen Blazer und legeren Sneakern.

Zuvor am Abend hatte die 36-Jährige mit einem gewagten futuristischen Look bei der Preisverleihung die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Im silbernen Cut-out-Kleid hatte sie für ihren Film "Guardians of the Galaxy Vol. 3" mitgefiebert. Dieser war für den Preis in der neuen Kategorie "Cinematic and Box Office Achievement" nominiert worden. Mit mehr als 1,4 Milliarden eingespielten US-Dollar hatte sich jedoch der Kinoerfolg Barbie als der größte Kassenhit durchsetzen können.

Anzeige

Getty Images Karen Gillan, Schauspielerin.

Anzeige

Getty Images Karen Gillan und Nick Kocher in Kalifornien 2023.

Anzeige

Getty Images Karen Gillan bei den Golden Globes 2024.

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de