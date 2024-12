Nach ihrer Trennung: Kerry Katona kuschelt mit einem Co-Star

Kerry Katona (44) gab im vergangenen Monat bekannt, nicht mehr mit ihrem Verlobten Ryan Mahoney zusammen zu sein. Neue Schnappschüsse erwecken nun den Eindruck, als sei sie mittlerweile nicht mehr allzu traurig darüber: Vor dem Start der "Cinderella"-Aufführung in der Northwich Memorial Court in Cheshire ist die Atomic Kitten-Bekanntheit gut gelaunt und vertraut mit ihrem Co-Star unterwegs, dem sie auch einen zärtlichen Kuss auf die Wange gibt. Ungeschminkt, in entspannter Freizeitkleidung und mit einem Lächeln auf den Lippen wirkt Kerry überglücklich, während sie Hand in Hand mit ihrem Begleiter zum Theater spaziert.

Die Vertrautheit mit ihrem Kollegen dürfte aber einige überraschen – immerhin machte der Reality-TV-Star erst Ende November deutlich, das Liebes-Aus mit dem Fitnessinfluencer nur schwer verarbeiten zu können. "Ich bin sehr aufgewühlt, seit Ryan ausgezogen ist, es ist nicht einfach", lautete es in Kerrys new-Kolumne. Sie habe ihren Ex-Freund nicht nur als romantischen Partner, sondern auch als besten Freund angesehen. "Es fühlt sich ein bisschen wie ein Todesfall an, was vielleicht dramatisch klingt, aber man trauert um all die Dinge, die man zusammen gemacht hat. Es ist schwer, aber ich bin sicher, dass ich es schaffen werde", gab die 44-Jährige zu.

Bereits vor der offiziellen Verkündung der Trennung hatte es einige Spekulationen um Kerrys Beziehungsstatus gegeben. Im November dieses Jahres offenbarte sie dann das Aus des Paares und verriet außerdem, dass Ryan bereits ausgezogen war. "Wir sind nicht mehr zusammen, und es war eine wirklich harte Woche – ich hätte nicht in einer Million Jahren gedacht, dass das passieren würde. Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, hat es zwischen uns einen Vertrauensbruch gegeben", schilderte die Britin in ihrer Kolumne für OK!.

ActionPress / Backgrid Kerry Katona und ihr "Cinderella"-Co-Star im Dezember 2024

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona und Ryan Mahoney im Juni 2021

