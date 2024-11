Kerry Katona verarbeitet Trennung von Ex Ryan nur schwer

Vor wenigen Tagen gab Kerry Katona (44) die Trennung von ihrem Verlobten Ryan Mahoney bekannt. Das Liebes-Aus kam recht plötzlich und macht dem ehemaligen Atomic Kitten-Star immer noch schwer zu schaffen. In einer Kolumne, die sie für new schreibt, gesteht sie jetzt: "Ich bin sehr aufgewühlt, seit Ryan ausgezogen ist, es ist nicht einfach." Sie fügt außerdem hinzu, dass sie ihren Verflossenen auch als besten Freund angesehen hat, nicht nur als romantischen Partner. "Es fühlt sich ein bisschen wie ein Todesfall an, was vielleicht dramatisch klingt, aber man trauert um all die Dinge, die man zusammen gemacht hat. Es ist schwer, aber ich bin sicher, dass ich es schaffen werde", gibt sie weiter zu.

Kerry und Ryan waren sechs Jahre zusammen. In dieser Zeit gewöhnten sich auch die Kinder der Reality-TV-Bekanntheit daran, den Fitnessinfluencer in ihrem Leben zu haben. Dass er schon ausgezogen ist, trifft die Sprösslinge laut einem Insider tief, da er wie ein Vater für sie war. Das macht die ganze Situation für Kerry selbst nicht unbedingt einfacher. Der Informant erklärt weiter gegenüber The Sun: "Kerry hasst es, sie so aufgeregt zu sehen. Ihr wird ganz flau im Magen. Also tut sie alles, was in ihrer Macht steht, um sicherzustellen, dass sie ständig nach ihnen sieht."

Die Trennung gab Kerry ebenfalls in ihrer Kolumne bekannt, doch schon vorher gab es einige Gerüchte um den Stand ihrer Beziehung. Sie schrieb: "Wir sind nicht mehr zusammen, und es war eine wirklich harte Woche – ich hätte nicht in einer Million Jahren gedacht, dass das passieren würde. Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, hat es zwischen uns einen Vertrauensbruch gegeben." Was genau vorgefallen ist, hat sie bisher jedoch noch nicht preisgegeben. Allerdings gab sie auch zu, immer noch tiefe Gefühle für ihren Ex zu hegen.

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona mit ihren Kindern

Instagram / ryanmahoney_7 Kerry Katona und Ryan Mahoney

