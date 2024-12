Nick Jonas und Priyanka verbrachten Hochzeitstag mit Tochter

Priyanka Chopra (42) und Nick Jonas (32) haben ihre Fans mit bezaubernden Einblicken in ihre vorweihnachtliche Reise nach New York City überrascht. Gemeinsam mit Tochter Malti verbrachte das Paar eine magische Zeit in der Stadt, die niemals schläft. Auf Instagram teilte Priyanka kürzlich gleich mehrere bezaubernde Fotos von ihrem Familienausflug, bei dem sie auch ihren sechsten Hochzeitstag feierten. "Ein kleiner magischer Moment", schrieb sie zu den Bildern, die das Trio beim Erkunden der festlich geschmückten Metropole zeigen. Die Familie genoss offensichtlich die winterliche Atmosphäre und verbrachte wertvolle Zeit miteinander.

Die geteilten Fotos und Videos zeigen Priyanka lächelnd neben ihrer Tochter im Flugzeug, während Malti neugierig aus dem Fenster schaut und dem Flughafen beim Abheben zuwinkt. In einem anderen Bild spazieren Priyanka und Nick Händchen haltend mit Malti durch einen eleganten Hoteleingang. Besonders niedlich ist das Familienfoto vor prächtig geschmückten Weihnachtsbäumen und einer farbenfrohen Wandmalerei, wo Priyanka liebevoll über Maltis Kopf streicht. Nick teilte ebenfalls Fotos auf Instagram und schrieb dazu: "Sechster Hochzeitstag. 'Moana 2'. Familienzeit. New York City. Was könnte besser sein? Mein Herz ist erfüllt." Darauf ist Malti zu sehen, wie sie gebannt "Moana 2" auf einem großen Bildschirm schaut.

Priyanka und Nick haben im Dezember 2018 in einer aufwendigen mehrtägigen Zeremonie geheiratet, die sowohl westliche als auch hinduistische Traditionen miteinander verband und ihre unterschiedlichen kulturellen Wurzeln ehrte. Die Feierlichkeiten fanden in Indien statt und wurden von Familie und Freunden aus aller Welt begleitet. Ihre Liebe krönten sie am 15. Januar 2022 mit der Geburt ihrer Tochter Malti Marie, die durch eine Leihmutter zur Welt kam. Seitdem teilen sie regelmäßig Einblicke in ihr Familienleben und zeigen, wie sehr sie das Elternsein genießen. Nick, bekannt als Mitglied der Jonas Brothers, und Priyanka, eine erfolgreiche Schauspielerin und ehemalige Miss World, gelten als eines der Traumpaare Hollywoods.

Instagram / nickjonas Nick Jonas mit Familie, Dezember 2024

Priyanka Chopra und Nick Jonas bei ihrem Hochzeitsempfang

