Chiara Fröhlich datete nach "Love Island VIP" anderen Mann

Chiara Fröhlich (27) fand bei Love Island VIP ihr Glück in Patrick Fabian (37). Nach der Show lernten sich die Realitystars aber nicht weiter kennen. Dafür hatte Chiara kurzzeitig Interesse an einem anderen Mann, wie sie im Promiflash-Interview verrät: "Während der Ausstrahlung von 'Love Island VIP' habe ich tatsächlich jemanden kennengelernt. Er steht nicht in der Öffentlichkeit und hat auch nichts mit der Reality-Welt zu tun." Nach zweimonatiger Kennenlernphase zog Chiara allerdings die Reißleine: "Während Patrick mich einfach hat fallen lassen, hat dieser Mann mir zu viel Druck gemacht und wenig Verständnis für meine Vertrauensprobleme gezeigt."

Dass es auch mit diesem Mann nicht geklappt hat, ist für Chiara aber nicht schlimm. Im Gespräch mit Promiflash erklärt die Influencerin, dass sie genau weiß, was sie will: "Ich bin einfach nicht mehr bereit, mich auf halbe Sachen einzulassen oder von Anfang an nur Kompromisse zu machen. Ich will auch nichts überstürzen oder erzwingen." Stattdessen sucht Chiara lieber weiter nach ihrem passenden Gegenstück: "Ich wünsche mir einfach jemanden, bei dem sich alles richtig anfühlt und beide gleichermaßen in die Beziehung investieren. Bis ich so einen Mann finde, bleibe ich lieber Single."

Nachdem Patrick und Chiara "Love Island VIP" sogar gewinnen konnten, verbrachten sie eine gemeinsame Nacht im Hotel. "Am Flughafen haben sich unsere Wege dann getrennt. Aber zurück in Deutschland habe ich [sie] dann noch mal in Köln besucht, da haben wir ein schönes Wochenende miteinander verbracht", erklärte der ehemalige SixxPaxx-Stripper im "Aftershow – der Reality TV"-Podcast im Gespräch mit Chiara. Anschließend war Patrick mit seiner Tochter im Urlaub und hatte in dieser Zeit keinen Kontakt zu Chiara. "Und als ich mich dann nach dem Urlaub wieder gemeldet habe, da habe ich auf Granit gebissen", erklärte Patrick den Grund für ihr Liebes-Aus.

RTLZWEI / ITV Studios Germany Chiara Fröhlich, "Love Island VIP"-Kandidatin 2024

Instagram / patrickfabianofficial Patrick Fabian, Influencer

