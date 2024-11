Heidi Klum feiert Thanksgiving mit ihrer gesamten Familie

Derzeit teilen etliche Stars und Sternchen spannende Einblicke in ihre Thanksgiving-Feierlichkeiten. Während der Großteil der US-amerikanischen Promis perfekt inszenierte Aufnahmen auf Social Media präsentiert, bevorzugt es Heidi Klum (51), authentische Eindrücke zu vermitteln. Auf Instagram teilt das gefragte Model einen ehrlichen Schnappschuss von den Vorbereitungen für das feierliche, gemeinsame Dinner! Dabei ist sie zusammen mit ihrer Familie in der Küche zu sehen, wobei jeder Einzelne schwer beschäftigt wirkt und sich offenbar fleißig an dem Geschehen beteiligt. Sie betitelt den Post mit den Worten: "Fröhliches Thanksgiving!"

Bei einem genaueren Blick auf das geteilte Foto ist recht eindeutig zu erkennen, wer denn alles mit Heidi in der Küche werkelt. So ist neben der Germany's Next Topmodel- Jurorin auch ihr Partner Tom Kaulitz (35) auszumachen. Dieser wirkt im Vergleich zum Rest jedoch etwas orientierungslos und scheint sich gerade eine wichtige Aufgabe zu suchen. Neben dem Traumpaar sind nämlich die engagierten Kids von Heidi zu sehen. So unterstützen ihre vier Kinder Leni Klum (20), Henry (19), Johan (18) und Lou (15) ihre Mama direkt an einer Küchenzeile, wodurch sie lediglich von hinten erkennbar sind.

Im Moment hat Heidi mehrere Gründe zum Feiern. Sie zelebriert die Tage nicht nur Thanksgiving mit der gesamten Familie, sondern ließ kürzlich auch anlässlich des 18. Geburtstags ihres Sohnes Johan ordentlich die Korken knallen. Erst am 22. November postete die 51-Jährige ebenfalls auf ihrem offiziellen Instagram-Kanal ein süßes Video, in dem ihr Nachwuchs als Kleinkind mit seinem älteren Bruder Henry im Auto saß. Unter dem nostalgischen Clip gratulierte die stolze Mutter: "Alles Gute zum 18. Geburtstag an meinen schönen Jungen Johan. Die Welt gehört dir! Hol sie dir."

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit ihrer Familie an Thanksgiving, November 2024

ActionPress / BFA Heidi Klum mit ihren Kids Lou, Johan und Leni und Ehemann Tom Kaulitz, Oktober 2024

