Die NFL kommt im nächsten Jahr ins Berliner Olympiastadion

Große Freude bei den American-Football-Fans! Wie in den Jahren zuvor werden einige Spiele der National Football League in Deutschland ausgetragen – und bald zum ersten Mal auch in Berlin! NFL Deutschland bestätigte in einer Pressemitteilung, dass 2025 eines von acht internationalen Regular-Season-Games in der Hauptstadt stattfinden wird. Mit dem Spiel im Olympiastadion soll außerdem eine mehrjährige Zusammenarbeit mit der Stadt beginnen. "Deutschland hat eine reiche Tradition im American Football, und die NFL hat eine lange Geschichte mit der Stadt Berlin", erklärte der NFL-Commissioner Roger Goodell die Wahl.

Das Olympiastadion war zwischen 1990 und 1994 fünfmal Austragungsort des American Bowl. Es diente von 2003 bis 2007 als Heimstadion des NFL-Europe-Teams Berlin Thunder. "Jetzt, mit fast 20 Millionen NFL-Fans in Deutschland, kehren wir in historischer Weise in die Stadt zurück und spielen zum ersten Mal ein Regular-Season-Game, um das nächste Kapitel in unserer Beziehung zu Berlin aufzuschlagen", freute sich Roger. Auch Alexander Steinforth, der General Manager der NFL Deutschland, scheint begeistert über die Zusammenarbeit: "Berlin ist bekannt für seine große Sportgeschichte und wie gemacht für die NFL – eine Stadt voller Energie, Vielfalt und Leidenschaft, die perfekt zur DNA der NFL und des Footballs passt."

In Deutschland wurden bereits vier Regular-Season-Games in München und Frankfurt ausgetragen. In den nächsten Jahren setzt die National Football League auf weiteres globales Wachstum und verkündete für 2025 zwei Spiele im Tottenham-Hotspur-Stadion in London und eines im Santiago-Bernabéu-Stadion in Madrid. In den kommenden Monaten sollen weitere Spielorte sowie Details zu den teilnehmenden Teams und dem Spielplan bekannt gegeben werden.

NFL Björn Werner, Iris Spranger und Alexander Steinforth im Berliner Olympiastadion

Getty Images Travis Kelce im November 2023 in Frankfurt

