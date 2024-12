Geküsst? Bei "Golden Bachelor"-Franz und Sabine funkt es

In der dritten "Golden Bachelor"-Folge lernt Franz Stärk (73) seine Anwärterinnen nochmal näher kennen. Aufs erste Gruppendate lädt der Pensionär die vier Ladys Birgit L., Christiane, Christin und Sabine Si. ein. Während eines romantischen Katamaranausflugs kommt der einstige Gesamtschuldirektor insbesondere mit Sabine ins Gespräch. Zwischen den beiden scheint es zu passen: Sie sind beide nicht nur ehemalige Lehrer, sondern teilen auch dieselbe Leidenschaft fürs Reisen. "Was eine ganz tolle, engagierte Frau das ist", zeigt sich Franz von der Pädagogin begeistert. Haben die beiden vielleicht sogar mehr als nur nette Gespräche geteilt?

Zurück in der Villa berichtet Sabine den anderen Frauen von ihrem intensiven Austausch mit Franz. Mit einem verschmitzten Lächeln lässt die 62-Jährige verlauten: "Ich hatte ein bisschen Zeit, mit Franz mal länger zu sprechen. [...] Weil es dann so schön und romantisch war, ist ein Kuss gefallen." Mit diesem Geständnis sorgt Sabine bei ihren Mitstreiterinnen für verdutzte Gesichter. Doch schnell löst Sabine die Situation auf: Franz und sie hätten sich nicht geküsst! Das sei lediglich ein Scherz gewesen, betont die Nordrhein-Westfälin schnell.

Nach ihrem intensiven Gespräch mit Franz wirkt es so, als habe sich Sabine zur Favoritin gemausert. Die Zuschauer sind jedoch von einer anderen Lady hin und weg. In der ersten Folge des Rosenformats konnte Kandidatin Susanne die Fanherzen im Sturm erobern. "Ich hoffe, Susanne gewinnt. So eine süße Maus!" oder "Susanne ist ja mal Zucker! Absolute Favoritin", kommentierten zahlreiche User begeistert und den Instagram-Beitrag der Sendung.

RTL / Stephan Pick Die "Golden Bachelor"-Kandidatinnen bei der ersten Nacht der Rosen

RTL / Stephan Pick Susanne, "Golden Bachelor"-Kandidatin

