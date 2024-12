Hamsterbacken: Flocke hat sich Gesichtsfett absaugen lassen

Bei den Reality Awards in Köln am vergangenen Wochenende war selbstverständlich auch Kevin Platzer (26), besser bekannt als Flocke, mit am Start. Schon auf den ersten Blick fiel auf: Der TV-Star sah ganz schön verändert aus. Sein Gesicht war deutlich angeschwollen und links und rechts an den Wangen trug er weiße Pflaster. Promiflash hakte direkt nach und wollte wissen, was mit seinem Gesicht passiert sei. "Ich habe schon seit meiner Kindheit Hamsterbacken, das ging mir immer auf den Sack. Jetzt habe ich mir Wangenfett entfernen und eine Fettabsaugung im Gesicht machen lassen", gab er ohne Umschweife zu.

Zum Zeitpunkt des Gesprächs lag der Eingriff acht Tage zurück – erst nach sechs Wochen werde man das fertige Ergebnis sehen können. Wie zufrieden er damit ist, könne er deswegen noch nicht sagen: "Es ist immer noch extrem angeschwollen. [...] Aber wird schon, hoffe ich." Tatsächlich soll das auch nicht sein einziger Beauty-Eingriff bleiben. Der Temptation Island V.I.P.-Verführer habe noch etwas geplant. "Tatsächlich lasse ich mir noch die Ohren anlegen. Die Spitzen werde ich mir korrigieren lassen", erzählte er und fügte hinzu: "Aber sonst bin ich happy." Eine kleine Stichelei konnte sich Flocke an dieser Stelle wohl nicht verkneifen. "Ich will ja nicht zu Gina-Lisa (38) mutieren", schoss er lachend gegen seine Ex-Flamme Gina-Lisa Lohfink.

Im Gespräch zeigte sich Flocke so locker, lustig und unterhaltsam wie immer. Vor wenigen Wochen verriet der 26-Jährige im RTL-Podcast "Reality Check" aber, dass sein Dauergrinsen auch einen traurigen Hintergrund habe. Kevin gewährte seinen Fans einen tiefen Blick in seine Gefühlswelt und erzählte sowohl von Mobbing in der Schule als auch von häuslicher Gewalt in seiner Kindheit. "Ich hab immer meine Schutzmauer. Ich lasse mir das Lächeln nicht nehmen – einfach aus Schutz", gestand er.

Instagram / turboflocke Flocke, Realitystar

Instagram / turboflocko Kevin Platzer, Februar 2024

