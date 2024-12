Königin Camillas Sohn feiert Weihnachten doch mit den Royals

Tom Parker Bowles (49), der Sohn von Königin Camilla (77), wird dieses Jahr erstmals Weihnachten mit der königlichen Familie auf Schloss Sandringham verbringen. Auf persönliche Einladung seiner Mutter plane er, an den traditionellen Feierlichkeiten mit König Charles III. (76) und weiteren Mitgliedern der Royals teilzunehmen. "Meine Mutter sagte: 'Ich würde mich freuen, wenn du kommst, wir haben lange nicht mehr Weihnachten zusammen verbracht'", berichtete Tom in einem Interview mit Telegraph.

Bisher verbrachte Tom die Feiertage meist in entspannter Atmosphäre mit seiner Ex-Frau Sara Buys und ihren gemeinsamen Kindern Lola und Frederick. "In den letzten 15 Jahren war es so: Ich ging zurück zum Haus meiner Ex-Frau, saß in Jogginghosen herum, ging ins Pub, während der Braten im Ofen war, und versuchte, meine Kinder dazu zu bringen, 'Die Wildgänse kommen' anzuschauen", führte er schmunzelnd im Interview fort. Nun sei er gespannt auf die königlichen Festlichkeiten in Sandringham, obwohl er noch nicht genau wisse, was ihn erwarte: "Ich weiß ehrlich gesagt nichts darüber. Aber ich weiß, dass es Truthahn und Rosenkohl und einen Kirchgang gibt. Und ich muss einen Anzug und einen Smoking mitbringen."

Tom ist der älteste Sohn von Camilla und ihrem Ex-Mann Andrew Parker Bowles. Als angesehener Food-Kritiker und Autor hat er sich in Großbritannien einen Namen gemacht. Seine Schwester, Laura Lopes (46), und er haben trotz der Scheidung ihrer Eltern stets ein enges Verhältnis zu ihrer Mutter gepflegt. Nach der Hochzeit von Camilla mit Charles hat sich das Familiengefüge erweitert. Bisher trafen sie sich meist nach den Feiertagen zu einer entspannten Zusammenkunft. Die Einladung nach Sandringham scheint ein Zeichen der wachsenden Zusammenführung der Familien zu sein. So führt Tom weiter aus: "Charles und Camilla haben zwei höllische Jahre hinter sich. Je älter man wird, desto bewusster wird man sich der eigenen Sterblichkeit, insbesondere bei schweren Krankheiten." Damit spielt er darauf an, dass sich seine Mutter immer noch von den Folgen ihrer Lungenentzündung erholt. Auch Charles kämpft noch mit den Auswirkungen seiner Chemotherapie.

Chris Jackson - WPA Pool/Getty Images Königin Camilla und Andrew Parker Bowles

Getty Images Collage: König Charles, Königsgemahlin Camilla und Andrew Parker Bowles

