Tom Parker Bowles findet Royal-Paparazzi "barbarisch"

Tom Parker Bowles (50), der Sohn von Königin Camilla (77), hat offen über die "entsetzliche" Behandlung gesprochen, die seine Stiefbrüder Prinz William (42) und Prinz Harry (40) durch die Boulevardmedien erleiden mussten. In einem Interview mit The Telegraph schilderte der Food-Kritiker und Autor seine eigenen unangenehmen Begegnungen mit Paparazzi und betonte, dass es für William und Harry noch schlimmer gewesen sei. "Aber es war entsetzlich, was sie durchmachen mussten. Ich hatte einen winzigen Bruchteil dessen erlebt, was sie ertragen mussten, aber ich sympathisiere sehr mit ihnen", sagte Tom.

Er erinnerte sich an einen Vorfall im Jahr 1999, als er mit 24 Jahren von den Medien fälschlicherweise des Drogenkonsums beim Filmfestival in Cannes beschuldigt wurde. Dies führte zu einem ernsten Gespräch mit König Charles III. (76) und einer unerbittlichen Verfolgung durch die Presse. "Ich erinnere mich, dass ich mit bis zu 160 km/h von Paparazzi verfolgt wurde, die ein Foto machen wollten", erzählte Tom dem Telegraph. "Meine Mutter wurde angeschrien, um eine Reaktion zu provozieren. Es war barbarisch." Er beschrieb, wie das Zählen der Fotografen am Tor und das Bewusstsein, ständig beobachtet zu werden, zum Alltag gehörten. "Es war so normal wie Speck und Eier am Morgen", fügte er hinzu.

Obwohl Tom nicht oft bei Veranstaltungen der königlichen Familie zu sehen ist und Berichten zufolge nicht im engen Kontakt mit William und Harry steht, werden seine Weihnachtspläne in diesem Jahr anders als sonst sein. Seine Mutter, Königin Camilla, hat ihn eingeladen, am 25. Dezember an den Festlichkeiten in Sandringham teilzunehmen. Er wurde gebeten, "einen Anzug und einen Smoking" für den Anlass mitzubringen, und es wird das erste Mal sein, dass er der Weihnachtsfeier der Royals beiwohnt. Tom bekundet seine Teilnahme – nur kurz nachdem William das Weihnachtsfest in Sandringham als "laut" beschrieben hat, da sich bis zu 45 Familienmitglieder, darunter Prinzessin Kate (42), an diesem besonderen Tag in einem Raum versammeln werden.

Getty Images Prinz William und Prinz Harry, britisches Königshaus

Getty Images Tom Parker Bowles, Königin Camilla und König Charles III. beim Pferderennen im Juni 2023

