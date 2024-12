Königin Camillas Sohn Tom Parker Bowles flucht bei Event

Tom Parker Bowles (49), der Sohn von Königin Camilla (77), sorgte bei einer Veranstaltung in London für Aufsehen. Während er Piers Morgan (59) als "Zigarrenraucher des Jahres" ehrte, hielt Tom eine temperamentvolle Rede, in der er laut Ok Magazine nicht an deutlichen Worten sparte. "Was die 'Ich, Ich, Ich'-Jammerer, die Nörgler, die Meckerer, die leeren Tugendwächter und die ewig Beleidigten angeht: Verpisst euch!" Die Veranstaltung im Boisdale Club war ein Fest für Liebhaber von Zigarren und Wein und bot den Gästen die Gelegenheit, in geselliger Runde zu feiern.

In seiner Ansprache kam Tom auch auf die Veranstaltung selbst zu sprechen, für die er nur lobende Worte übrig hatte: "Wir feiern hier in Boisdale nicht nur die Freuden von Zigarren und Wein, sondern auch das grundlegende Vergnügen, zusammen zu sein und sich in einer zivilisierten und aufgeschlossenen Umgebung zu vergnügen." Das sei sicherlich etwas, worüber man sich freuen kann. Dieser insgesamt impulsive Auftritt kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Tom öfter in die Öffentlichkeit tritt, um Promotion für sein neues Buch "Cooking and the Crown" zu machen.

Tom Parker Bowles ist seit über 25 Jahren als Autor und Food-Kritiker tätig. Seine Leidenschaft für gutes Essen teilt er mit seiner Mutter, mit der er eine enge Beziehung pflegt. Camilla heiratete 2005 König Charles (76) nach einer langen und bewegten Geschichte. "Sie passen sehr gut zusammen. Sie arbeiten gut zusammen, und wir sind glücklich, dass unsere Mutter glücklich ist", sagte Tom über das Königspaar. Neben seiner schriftstellerischen Arbeit engagiert er sich auch als Juror in Kochsendungen und ist in der britischen Kulinarikszene eine feste Größe.

Getty Images Tom Parker Bowles beim Royal Ascot 2024

Getty Images Tom Parker Bowles

