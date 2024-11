Königin Camillas Sohn feiert Weihnachten nicht mit Royals

Tom Parker Bowles (49), der Sohn von Königin Camilla (77), hat verraten, dass er bisher noch nie Weihnachten mit der britischen Königsfamilie in Sandringham verbracht hat. Trotz der Ehe seiner Mutter mit König Charles III. (75) seit 19 Jahren hat Tom aus "verschiedenen Gründen" die traditionellen Festlichkeiten noch nicht besucht. "Wir sind angeheiratet, wir sind nicht die königliche Familie [...]. Ich finde alle unglaublich nett und freundlich, und wir kennen sie alle schon sehr lange. Das ist ganz natürlich. Das heißt aber nicht, dass ich und die Kinder in den Palästen herumlaufen", betont Tom in seinem Buch "Cooking and the Crown: Royal Recipes from Queen Victoria to King Charles III.".

Obwohl Tom nicht an den weihnachtlichen Festlichkeiten in Sandringham teilnimmt, veranstaltet er mit Camilla und seinem Vater Andrew Parker Bowles eine ausgelassene Nachfeier am 27. Dezember. "Meine Mutter und mein Vater sind immer noch gute Freunde. Wir gehen am 27. Dezember hinunter, und meine Mutter kommt manchmal mit", schreibt der 49-Jährige in seinem Werk. Dass sich seine Eltern trotz ihrer Trennung weiterhin gut verstehen, mache Tom sehr stolz, wie ebenfalls aus seinem Buch hervorgeht: "Es ist eine Reife, die eine großartige Sache ist, wenn man – auch wenn eine Ehe manchmal nicht funktioniert – zum Wohle der Kinder und füreinander zusammenbleiben kann, dann ist das eine sehr gute Sache."

Mit "Cooking and the Crown: Royal Recipes from Queen Victoria to King Charles III." präsentiert Tom nicht nur kulinarische Rezepte, sondern plaudert auch das ein oder andere Detail über die britischen Royals aus. Im Gespräch mit Hello! betonte er aber, dass das britische Königshaus seine Veröffentlichung abgesegnet und ihn sogar dabei unterstützt hätte: "Es wäre nicht möglich gewesen, ohne das Palastteam und den König."

Hugo Burnand/Pool/Getty Images Die Royals bei der Hochzeit von König Charles und Camilla im Jahr 2005

Getty Images Tom Parker Bowles, Königin Camilla und König Charles III. beim Pferderennen im Juni 2023

