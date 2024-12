Königin Camillas Sohn erinnert sich an wilde Weihnachtsfeste

Tom Parker Bowles (50) kann sich noch gut an die Weihnachtsfeste seiner Kindheit erinnern. Der Sohn von Königin Camilla (77) berichtet nun im Bunte-Interview: "Wir hatten diesen alten AGA-Herd, der immer an und immer warm war. Darauf wurde nicht nur Essen gekocht, es wurde auch Kleidung daran getrocknet oder der Hund." Allerdings machte er öfter Probleme, besonders an den Feiertagen. "Jedes Jahr, pünktlich zur Zubereitung des Truthahns, ging er aus. Dann herrschte Panik und meine Mutter stopfte den Vogel in den kleinen, elektronischen Ofen", plaudert der Brite aus.

Schon in jungen Jahren begeisterte sich Tom fürs Kochen. Inzwischen arbeitet er als Kochbuchautor und Gastronomiekritiker – über das Essen seiner Mutter spricht der 50-Jährige allerdings nur in den höchsten Tönen. "Sie lehrte mich, mir keine Sorgen über das Kochen zu machen. Sie setzte immer auf wenig Zutaten, dafür aber auf die allerbeste Qualität. Ihr gebratenes Hühnchen ist mein Lieblingsessen. Es gab oft gebackene Kartoffeln, Koteletts, Lachs und eine einfache Soße, meist nicht mehr als Butter", schwärmt der Sohn der Königin im Gespräch mit dem Magazin.

Camilla wird die Feiertage wie üblich in Sandringham verbringen. Ausnahmsweise darf Tom in diesem Jahr auch dabei sein. Gegenüber The Telegraph erklärte er vor wenigen Wochen, dass ihn die 77-Jährige höchstpersönlich eingeladen habe. "Meine Mutter sagte: 'Ich würde mich freuen, wenn du kommst, wir haben lange nicht mehr Weihnachten zusammen verbracht'", erzählte der Stiefsohn von König Charles (76) erfreut.

Getty Images Tom Parker Bowles und seine Mutter Königin Camilla, September 2009

Getty Images König Charles und Königin Camilla, Dezember 2024

