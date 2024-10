Königin Camillas Sohn verrät royale Rezepte und Gewohnheiten

Tom Parker Bowles (49), Sohn von Königin Camilla (77), ist seit 24 Jahren als Food-Autor und Restaurantkritiker tätig. Nachdem er es bisher vermieden hatte, über die königliche Familie zu sprechen, gewährt er in seinem neuen Buch "Cooking and the Crown" spannende Einblicke in die kulinarischen Vorlieben der britischen Royals. Im Gespräch mit dem Magazin Hello! betonte der 49-Jährige, dass die Royals seine Veröffentlichung abgesegnet und ihn sogar dabei unterstützt hätten: "Es wäre nicht möglich gewesen ohne das Palastteam und den König".

In seinem Buch verbindet Tom Geschichtliches mit über 100 Rezepten, darunter einige von Königin Camilla selbst. Er präsentiert unter anderem Gerichte von Königin Victoria bis König Charles (75), deckt dabei das komplette kulinarische Spektrum von Frühstück über den traditionellen britischen Nachmittagstee bis hin zu Staatsbanketten ab. Gegenüber Hello! verriet Tom, dass in seiner Familie schon immer großen Wert auf gutes Essen und lebhafte Gespräche am Tisch gelegt wurde. Er erinnere sich an eine "liebevolle, glückliche englische Erziehung" in Wiltshire mit großartigem Essen, wobei die Spezialität seiner Mutter das Brathähnchen war.

Tom entstammt der Ehe von Camilla und dem Offizier Andrew Parker Bowles, die von 1973 bis 1995 anhielt. Über den gewählten Zeitpunkt seiner Veröffentlichung, in der er erstmals die Royals thematisiert, sagte Tom zu Hello!: "Ich wusste, dass ich mit diesem Buch meinen Kopf in das Maul des Löwen stecke, aber wenn nicht jetzt, wann dann?"

Getty Images Tom Parker Bowles, Königin Camilla und König Charles III. beim Pferderennen im Juni 2023

Hugo Burnand/Pool/Getty Images Die Royals bei der Hochzeit von Prinz Charles (m.) und Camilla (m.)

