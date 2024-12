So gewaltig wird MontanaBlacks Weihnachtsparty für Creator

Weihnachtsfeiern sind im Dezember an der Tagesordnung – und MontanaBlack (36) schmeißt seine ganz eigene Party für die Creator-Szene. Ein kleines Event in gemütlicher Runde wird das aber nicht. Monte lässt sich für seine Freunde und Kollegen nämlich nicht lumpen. In seiner Instagram-Story beantwortet der Twitch-Star seinen neugierigen Fans ein paar Fragen zur Veranstaltung und offenbart einige Details, die sicher für offene Münder sorgen. Unter anderem habe seine Weihnachtsfeier ungefähr eine halbe Million Euro gekostet – ob er das aus eigener Tasche zahlt, verrät er nicht. Auf der gefühlt endlosen Gästeliste stehen weit über 300 Gäste aus der Twitch-, Musik- und YouTube-Szene. Die müssen natürlich auch versorgt werden. "Bei über 370 Gästen wird es viel zu essen geben. Es wird für jeden was dabei sein und jeder wird satt werden", erklärt Monte.

Um seine Gäste unterzubringen, mietete der 36-Jährige auch direkt drei Hotels an. Fans können das Spektakel in einem Livestream am 22. Dezember verfolgen – die Veranstaltung selbst ist eine geschlossene Gesellschaft. Dafür hat Monte aber ganz besondere Gäste eingeladen: "Dieses Jahr kommen Oma und Opa auch vorbei, die waren letztes Mal nicht dabei." Und wie unterhält man 370 Besucher? Auch dafür hat der Streamer gesorgt. Ein festes Programm gebe es zwar nicht, aber er habe für Attraktionen wie einen Riesenkicker und Airhockey gesorgt. Außerdem handelt es sich bei dem Veranstaltungsort um ein Ski-Resort, weswegen die Gäste auch Skifahren und Rodeln können. Wem das nicht zusagt, der kann auf den eigens errichteten Weihnachtsmarkt oder den elektronischen Bullen zurückgreifen. Zudem plane Monte ein großes Wichteln für alle.

Montes Weihnachtsparty hat mittlerweile schon Tradition. In diesem Jahr hat der Gastgeber sich seinen Twitch-Kollegen Zarbex als Host an die Seite geholt. Eingeladen sind Streaming-Größen wie Rewinside (32), Max Schradin, Trymacs (30), Filow und ChefStrobel. Außerdem dürfen Julia Beautx (25), Julienco (31), LionT (32), Tanzverbot (27) und Ron Bielecki (26) mitfeiern, ebenso Promis wie Elton (53) und Joey Kelly (51) mitsamt Sohnemann Luke (24). Sogar die Rapper Gzuz (36) und Kollegah (40) sind mit von der Partie. "Es wird ein Tag unter alten und neuen Freunden, den man nicht vergessen wird", versprach Monte bereits laut Raptastisch.

Instagram / montanablack MontanaBlack mit seinen Großeltern, 2021

Instagram / CODe1nJJsFK Gzuz und MontanaBlack im März 2022

