Milhouse-Sprecherin Pamela Hayden verlässt "Die Simpsons"

Nach über drei Jahrzehnten ist es das Ende einer Ära: Pamela Hayden (70), eine der dienstältesten Sprecherinnen von Die Simpsons, nimmt Abschied von der Kultserie. In einem emotionalen Reel auf dem offiziellen Simpsons-Instagram-Account gab die Schauspielerin bekannt, dass die Halloween-Episode "Treehouse of Horror Presents: Simpsons Wicked This Way Comes" ihren letzten Auftritt markiert. Seit der allerersten Episode im Jahr 1989 war Pamela ein fester Bestandteil der Serie und lieh ikonischen Figuren wie Milhouse Van Houten, dem Schulrowdy Jimbo Jones und Rod Flanders ihre Stimme. Insgesamt wirkte sie an beeindruckenden 694 Episoden mit.

"Die Menschen kommen auf mich zu und zitieren Milhouse-Sprüche. Alle sagen, was für ein Nerd er ist, aber ich liebe, dass er immer wieder aufsteht, auch wenn er hinfällt. Ich liebe diesen kleinen Kerl", verriet Pamela in ihrem Abschiedsvideo. Ihre Zeit bei "Die Simpsons" beschrieb sie als den "großartigsten Job der Welt". Ihre unverwechselbare Stimme prägte nicht nur die Serie, sondern auch den Simpsons-Kinofilm von 2007 und zahlreiche Videospiele. Während der Fernsehsender Fox nun nach neuen Sprechern für ihre Charaktere sucht, läuft die Kultserie mit ihrer 36. Staffel weiterhin als die am längsten ausgestrahlte Primetime-Serie der US-Fernsehgeschichte.

Die Vielseitigkeit der Sprecher ist eines der prägenden Merkmale der Simpsons. Wie bei vielen US-Comicserien übernehmen dabei nur wenige Stimmen zahlreiche Rollen. So spricht Dan Castellaneta (67), die englische Stimme von Homer Simpson, nicht nur den liebenswert-chaotischen Familienvater, sondern auch Figuren wie Grandpa Simpson, Krusty den Clown und viele weitere. In der deutschen Vertonung ist diese Praxis weniger verbreitet: Hier übernimmt Michaela Amler die Stimme von Milhouse, während Rod Flanders seit Staffel 16 von Beate Pfeiffer gesprochen wird.

Getty Images Schauspielerin Pamela Hayden

SIPA PRESS/Actionpress Szene aus "Die Simpsons"

