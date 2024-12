Tori Spelling stolz auf bestandene Fahrprüfung ihrer Tochter

Tori Spelling (51) hat voller Stolz verkündet, dass ihre Tochter Stella (16) ihre Fahrlernerlaubnis erhalten hat. Die Schauspielerin teilte kürzlich auf Instagram ein strahlendes Foto von Stella hinter dem Lenkrad eines Chevrolet. In einer ausführlichen und emotionalen Nachricht feierte Tori diesen wichtigen Meilenstein im Leben ihrer Tochter. Sie schrieb, dass sie "wie ein Baby geweint" habe, als Stella die Prüfung bestand, und drückte ihre immense Freude und ihren Stolz aus.

In ihrem Beitrag erzählte Tori weiter: "Sie hat hart gearbeitet und den schriftlichen Test mit Bravour bestanden. Sie hat mit ihren Fahrstunden begonnen und kann jetzt meine persönliche Uber-Fahrerin sein." Die Schauspielerin scherzte über die kommenden Veränderungen und erinnerte sich gleichzeitig an die Zeiten, als Stella noch klein war. "Ich kann sie immer noch in ihrem Kindersitz sehen, wie ich ständig nach hinten schaue, um sicherzustellen, dass es ihr gut geht. Jetzt hat sich mein Blickwinkel buchstäblich, physisch, mental und emotional verändert." Sie fügte hinzu, dass sie nun sechs Monate Zeit habe, um eine Lösung für ein Auto zu finden, bevor Stella ihren Führerschein erhält.

Neben Stella hat "90210"-Star Tori noch vier weitere Kinder mit ihrem Ex-Mann Dean McDermott (58): Liam (17), Hattie (13), Finn (12) und Beau (7). In den letzten Monaten hat Tori offen über die Herausforderungen gesprochen, denen sie als alleinerziehende Mutter seit ihrer Trennung im Juni 2023 gegenübersteht. Auch wenn sie sich nach ihrem Liebes-Aus mit Dean erleichtert gefühlt habe, gestand sie in ihrem Podcast Misspelling, dass sie oft unter "Mama-Schuldgefühlen" leide und sich Sorgen mache, dass das Leben ihrer Kinder aufgrund ihrer eigenen Instabilität nicht stabil sei. "Ich kann Liebe im Überfluss geben, aber sie sind leider mit mir auf dieser Achterbahn", teilte sie mit.

Instagram / torispelling Tori Spellings Tochter Stella McDermott hat den Führerschein bestanden

Instagram / stella_mcdermott08 Tori Spelling, Ex Dean McDermott und ihre fünf Kinder im April 2023

