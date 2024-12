Wie im Film: Shah Rukh Khan tanzt als Stargast auf Hochzeit

Der beliebte indische Filmstar Shah Rukh Khan (59) hat schon häufig in Filmen bewiesen, dass er als Romantiker und Charmeur überzeugen kann. Nicht selten tanzt er in Bollywood-Hits auch ausgelassen auf Hochzeiten und feiert mit der Menge – dies hat er nun auch in der realen Welt getan! Shah Rukh erfüllte den Traum zahlreicher Fans und trat kürzlich auf einer pompösen indischen Hochzeit als Stargast auf. In dem viralen Clip auf Instagram von der Visagistin Amrit Kaur lobte der Superstar sogar rührend die Braut Harshita: "Ich möchte dir wirklich sagen, dass du sehr schön aussiehst."

Danach zitierte er eine berühmte Zeile aus seinem Film "Jab Tak Hai Jaan". Die verzauberte Braut lachte an seiner Seite und das Publikum jubelte vor lauter Begeisterung. Der beliebte Darsteller widmete sich auch dem Bräutigam. Ihm gab Shah Rukh unter anderem einen Crashkurs in Komplimenten, wie sie in Filmen gemacht werden. Natürlich schwang er auch das Tanzbein und zeigte seine Moves gemeinsam mit der Braut zum Hit "Pretty Woman" aus "Kal Ho Naa Ho" sowie "Jhoome Jo Pathaan". Amrit erklärte im Kommentarbereich unter dem Post, dass der Auftritt kein reiner Zufall war – er sei wohl mit der Familie des Paares befreundet.

Offensichtlich liebt "King Khan" gelungene Partys und Events. Nicht nur auf romantischen Hochzeiten tanzt er gerne, sondern auch auf Business-Partys, wie kürzlich bei der von seinem Sohn Aryan Khan (27). Dieser veranstaltete eine prächtige Feier zum Launch der neuen Kollektion seiner Luxus-Streetwear-Marke "D'YAVOL After Dark" in Dubai. Das Highlight des Events war aber nicht der Promi-Spross, sondern sein berühmter Vater. Ein auf X kursierendes Video bewies, dass Shah Rukh die Bühne betrat, tanzte und sein Sohn indessen in den Hintergrund rückte.

Getty Images Shah Rukh Khan, September 2023

Getty Images Suhana Khan, Aryan Khan und Gauri Khan

