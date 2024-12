Das sagt Kim Virginia zu Nikolas flotter Dubai-Auswanderung

Erst seit wenigen Tagen ist bekannt, dass sich Nikola Glumac (28) und Kim Virginia Hartung (29) daten. Nun folgt urplötzlich die nächste Überraschung. "Ich bin so aufgeregt. Denn: Nikolai zieht heute nach Dubai", freut sich die Reality-TV-Darstellerin in ihrer Instagram-Story. Sie selbst dachte anfangs, dass Nikolai sie veräppelt. "Weil wer zieht einfach mal so nach Dubai, ohne jemals in Dubai gewesen zu sein, außer mir?", fragt Kim sichtlich überwältigt in ihrer Instagram-Story. Ihr Liebster sei nämlich noch nie in dem berühmten Wüstenstaat gewesen.

Erst gestern hatte der Tattooliebhaber die weitreichende Entscheidung, seine Zelte in Deutschland abzubrechen, im Netz verkündet. "Ich habe eine lebensverändernde Entscheidung getroffen: Ich werde für Kim nach Dubai ziehen", schreibt er unter ein Instagram-Video, in dem er der 29-Jährigen die Neuigkeit mitteilt. Für Kim scheint ihm kein Hindernis zu groß zu sein: "Ich weiß, wir kennen uns sehr kurz, aber ich war mir bei einer Frau noch nie so sicher. Die Zukunft kann kommen."

Die Promiflash-Leser scheinen von dem Umzug nicht allzu viel zu halten: In einer Umfrage [Stand: 12. Dezember 2024, 14:30 Uhr] meinten 315 Teilnehmer (86,1 Prozent), dass es zu früh für diesen Schritt sei. Lediglich 51 Leser (13,9 Prozent) stehen hinter dem Schritt des Are You The One?-Stars.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung im November 2024

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac im Juli 2024

