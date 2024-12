Erste Temptation-Bilder von Lisa: Akka bricht in Tränen aus

Mittlerweile neigt sich der TV-Treuetest Temptation Island V.I.P. für Furkan Akkaya (23) und seine Freundin Lisa Marie Straube (23) dem Ende zu. In Folge elf werden die verbleibenden Männer in der Villa einzeln zum Lagerfeuer mit Moderatorin Lola Weippert (28) zitiert. Anders als seine Mitstreiter hat Akka zu dem Zeitpunkt noch keine einzige Sekunde Videomaterial seiner Liebsten zu Gesicht bekommen und wirkt deshalb sichtlich angespannt. "Ich mache hier eine sehr schwere emotionale Phase durch und ich merke hier, dass ich ohne sie nicht ganz bin. Ich vermisse sie einfach", erklärt der Realitystar unter Tränen. Mit den Worten: "Akka, du bekommst jetzt das, auf das du seit dem ersten Lagerfeuer sehnlichst wartest", schenkt die Moderatorin ihm dann endlich einen Einblick in Lisa Maries Zeit in der Villa der Frauen.

Die Bilder zeigen: Auch Lisa Marie vermisst ihren Akka und schwärmt von ihrer Beziehung vor den Verführern in der Villa. Als der Tattooliebhaber das mitbekommt, brechen bei ihm wieder alle Dämme: "Ich habe die tollste Frau. Solche Bilder zu sehen, das ist so das Beste, was mir je passiert ist. [...] Sie ist die Frau fürs Leben." Währenddessen verfolgen auch die restlichen Kandidaten und Verführerinnen das Geschehen gespannt hinter den Bildschirmen. Dabei bleibt kaum ein Auge trocken, als sie die berührenden Bilder sehen. Besonders die Verführerinnen, die ursprünglich dort sind, um bei den Teilnehmern Zweifel an ihren Beziehungen zu wecken, zeigen sich gerührt von Akkas emotionalen Ausbruch.

Bei "Temptation Island V.I.P." zeigen Lisa Marie und Akka eindrucksvoll, wie eine gesunde Beziehung aussehen kann. Die beiden trotzen den Versuchungen und beweisen, dass ihre Liebe stärker ist als die Herausforderungen im Format. Im Gespräch mit Promiflash enthüllten sie das Geheimnis ihrer stabilen Beziehung: "Wir sind halt einfach auch beste Freunde. Also es ist nicht so, dass wir uns nur als Partner sehen. Wir reden halt über alles und teilen auch alles", so Lisa Marie.

Instagram / lisa.straube Furkan Akkaya und Lisa Marie Straube, Realitystars

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Straube und Furkan Akkaya im Dezember 2024

