Lisa Marie Straube und Akka verraten ihr Liebesgeheimnis

Aktuell beweisen Lisa Marie Straube (23) und Furkan Akkaya (23), kurz Akka, bei Temptation Island V.I.P., wie stabil ihre Beziehung ist. Deshalb hat Promiflash nachgehakt: Was ist das Geheimnis ihrer jungen Liebe? "Wir sind halt einfach auch beste Freunde. Also es ist nicht so, dass wir uns nur als Partner sehen. Wir reden halt über alles und teilen auch alles", erklärt Lisa im Gespräch. Akka kann sich seiner Partnerin in diesem Punkt nur anschließen.

Dennoch räumen die beiden ein, auch ab und an mal zu streiten. Diese Streitigkeiten seien aber im Rahmen und für eine Beziehung auch "ganz normal". Allerdings gibt es ein, zwei Gepflogenheiten, die die beiden in ihrer Beziehung beherzigen. "Heutzutage geben die Leute direkt auf, wenn man sich streitet. [...] Wir sind halt nicht so und wollen das klären, egal wie sehr man sich streitet oder sich in dem Moment hasst. Wir klären das dann und geben nicht auf", betont Lisa gegenüber Promiflash und wird von Akka ergänzt: "Ja, man kann sich auch nicht immer überall einig sein. Dann erkläre ich ihr meine Sicht der Dinge und sie mir ihre. Dann versuchen wir, den anderen zu verstehen." Die beiden legen in ihrer Beziehung viel Wert auf Rücksicht und Fairness.

Bei Lisa und Akka könnte wohl von Liebe auf den ersten Blick gesprochen werden. Kennengelernt haben sich die beiden durch den gemeinsamen Freund Jonathan Steinig (29). Im April vergangenen Jahres machten sie ihre Beziehung dann offiziell. Anschließend ging alles Schlag auf Schlag: das erste gemeinsame Reality-TV-Format, die gemeinsame Bleibe in Dubai und der Schritt vor den Traualtar. Perfekt wurde ihr Liebesglück dann durch die Geburt ihres ersten Kindes Emilio.

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Straube und Furkan Akkaya im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Straube, Furkan Akkaya und ihr Sohn im November 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige