Familienglück: Mick Jagger zeigt sich mit Sohn und Melanie

Melanie Hamrick (37) teilt einen besonderen Familienmoment: Zum achten Geburtstag ihres Sohnes Deveraux postete die Choreografin eine herzerwärmende Fotoreihe auf Instagram. Neben Mutter-Sohn-Selfies und einem Schnappschuss des Geburtstagskindes auf einer Hüpfburg überraschte vor allem ein seltenes Bild mit Papa Mick Jagger (81). Der Rolling Stones-Frontmann posiert darauf lächelnd mit seinem Spross, der frech die Zunge herausstreckt. "Einer meiner Lieblingstage! Dev ist acht", schrieb Melanie begeistert dazu und lobte ihren Sohn als "wunderbar, brillant und herzlich".

Deveraux ist das jüngste von Micks insgesamt acht Kids. Und er ist das einzige Kind, das der Musiker mit Melanie hat. Die beiden sind seit 2014 ein Paar und lassen sich von ihrem Altersunterschied von 44 Jahren nicht aus der Ruhe bringen. "Am Ende des Tages zählt nur, ob wir glücklich sind", erklärte die ehemalige Ballerina kürzlich im Interview mit The Sunday Times. Kritische Stimmen blende sie souverän aus: "Ich setze Scheuklappen auf und fokussiere mich auf das, was wirklich wichtig ist."

Trotz der Familienidylle ist eine Hochzeit bei Melanie und Mick bislang nicht in Sicht. Im Gespräch mit People ging Melanie auf Spekulationen um einen auffälligen Ring an ihrem Finger ein: "Hat Mick mir den Ring geschenkt? Ja. Ist er für diesen Finger? Ja." Doch sie stellte klar, dass es sich nicht um einen Verlobungsring handelt. "Für mich ist es ein Versprechungsring", erklärte Melanie. Ob sie sich dennoch vorstellen kann, den 81-jährigen Rockstar zu heiraten? "Ich weiß es nicht. Ich bin eher ein Mensch, der im Moment lebt. Also, wer weiß", betonte sie.

Instagram / melhamrick Melanie Hamrick und Mick Jagger

Getty Images Mick Jagger und Melanie Hamrick, Juli 2024

