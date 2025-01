TV-Premiere: Ist Mick Jagger insgeheim Olaf Schuberts Vater?

Olaf Schubert (57) gilt seit Jahren als einer der erfolgreichsten deutschen Comedians. Doch rührt sein Erfolg unter anderem eigentlich daher, dass er insgeheim – Achtung: Fake News – der Sohn von keinem Geringeren als Rolling Stones-Legende Mick Jagger (81) ist? Ob zwischen ihm und dem Musiker wirklich eine familiäre Bindung besteht, versucht Olaf im 2023 erschienenen Film "Olaf Jagger" herauszufinden, der am 3. Januar Free-TV-Premiere im ZDF feiert.

In "Olaf Jagger" begibt sich der gebürtige Plauener auf eine absurde Reise, als er im Keller entdeckte Tonbänder seiner Mutter durchforstet. Darunter: eine Aufnahme mit der Aufschrift "1965, Mick Jagger – Münster". Noch unsicher, was sein Fund bedeuten könnte, geht Olaf der Sache auf den Grund, fragt bei Verwandten und Bekannten seiner "Muddi" nach. Alle lassen die Vermutung verlauten, dass es zwischen seiner Mutter und dem "Satisfaction"-Interpreten früher mehr als nur einfache Gespräche gegeben haben könnte. Könnte Mick also tatsächlich Olafs Vater sein?

Komiker Olaf durfte seinen Humor bereits in verschiedenen Formaten zum Besten geben. Zuletzt begeisterte er seine Fans bei mehreren Staffeln von LOL: Last One Laughing und auch im Halloween-Special 2024. Dass er als Protagonist einer Mockumentary auch als Schauspieler überzeugen kann, beweist wohl die Vielseitigkeit des Künstlers. Vor allem die charmante Ernsthaftigkeit von Olaf sorgt in "Olaf Jagger" für Lacher und Sympathiepunkte, während die realen Bezüge zur deutsch-deutschen Musikgeschichte einen ernsthaften Kontrast bieten.

