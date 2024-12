Nach Entzug und Bootcamp: Marc Terenzi eröffnet Eisdiele

Marc Terenzi (46) beginnt ein neues Kapitel! Der Sänger verbrachte seine vergangenen Wochen in einer Berliner Entzugsklinik und anschließend in einem Bootcamp in der Türkei. Nun heißt es für Sarah Connors (44) Ex allerdings Koffer packen und ab in den nächsten Flieger – denn Marc wandert nach Mallorca aus. Der stereotypische Malle-Auswanderer benötigt natürlich auch eine brillante Geschäftsidee im Gepäck – und tatsächlich weiß der vierfache Vater ganz genau, wie er sich auf der Sonneninsel den einen oder anderen Groschen dazuverdienen möchte: Mit einer Eisdiele. Gemeinsam mit seinem Freund Jan Witte soll er laut Bild-Informationen im Frühjahr den Platz hinter der Theke einnehmen und Eistüten verkaufen. "Ich muss endlich wieder Geld verdienen", erklärte der Sänger gegenüber dem Newsportal und fügte hinzu: "Auch für meine Kinder."

Die Eisdiele soll Marc auch dabei helfen, seinen Schuldenberg in Höhe von rund 30.000 Euro abzuarbeiten. Neben seiner Malle-Geschäftsidee hat der 46-Jährige noch ein, zwei andere Standbeine in petto. Laut dem Newsportal konnte er nämlich endlich wieder einige TV-Formate an Land ziehen – auch ein Podcast soll in Planung sein. Es wirkt so, als hätte Marc sein Leben nach diversen Alkoholabstürzen und gescheiterten Beziehungen wieder im Griff. Auch sein gesundheitlicher Zustand habe sich verbessert, wie er verriet: "Ich wache jeden Tag mit einem guten Gefühl auf. Und so soll es auch bleiben. Die Insel tut mir gut."

Marc machte in den vergangenen Monaten häufig Schlagzeilen. Sei es wegen seiner Trennung von Verena Kerth (43) Mitte Juli dieses Jahres oder weil die Hamburger Staatsanwaltschaft nach ihm fahndete. Außerdem verbrachte der Musiker 60 Tage in einer Suchtklinik. Was für viele vielleicht abschreckend klingen mag, war für Marc augenscheinlich goldrichtig. "Die Klinik war die beste Entscheidung meines Lebens. Ich hätte das schon viel früher machen sollen", betonte er gegenüber Bild.

Marc Terenzi, Sänger

Marc Terenzi, Sänger

