60 Tage in der Suchtklinik: Das hat Marc Terenzi gelernt

Nach einem Zusammenbruch ließ sich Marc Terenzi (46) im Sommer in eine Suchtklinik einweisen. Nun meldet sich der Sänger telefonisch bei Bild und verrät, was er in den vergangenen Monaten gelernt hat. "Ich habe hier ein neues und besseres Bild von mir bekommen. Was die letzten zwanzig Jahre schiefgelaufen ist. Wieso ich immer wieder Probleme hatte. Ich bin immer wieder in alte Verhaltensmuster zurückgefallen", offenbart der Ex von Moderatorin Verena Kerth (43). Den Schritt in die psychiatrische Behandlung bereue er auf keinen Fall: "Die Klinik war die beste Entscheidung meines Lebens. Ich hätte das schon viel früher machen sollen."

Marc nutzt die Zeit, um sich intensiv mit seinen Problemen auseinanderzusetzen, und arbeitet hart daran, für einen Neuanfang bereit zu sein. Seine Familie steht ihm dabei zur Seite und unterstützt ihn auf seinem Weg zur Genesung. Dass dieser Weg noch lang sein kann, weiß der Realitystar. Gegenüber der Zeitung erklärt er: "Ich will mich nicht unter Druck setzen, werde weiter an mir arbeiten und versuchen, mein Leben zu regeln."

Inmitten seiner Behandlung musste sich Marc mit einem weiteren ärgerlichen Thema auseinandersetzen. Mitte Oktober wurde bekannt, dass die Hamburger Staatsanwaltschaft nach dem "Just One Last Dance"-Interpreten fahndet. Offenbar hatte der ehemalige Teenieschwarm versäumt, den Behörden seine neue Adresse mitzuteilen. Kurz darauf räumte der 46-Jährige auf Instagram ein: "Ich muss mich bei der Hamburger Staatsanwaltschaft entschuldigen, dass ich bisher nicht bei meiner neuen Adresse gemeldet bin. Stattdessen fand ich mich selbst in einer hoffnungslosen Situation und extremer psychischer Belastung wieder."

Instagram / marc_terenzi Tyler und Marc Terenzi, Dezember 2020

Ot,Ibrahim / ActionPress Marc Terenzi, Sänger

