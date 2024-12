Taylor Swift will Blumenmädchen bei Selenas Hochzeit sein

Es ist offiziell: Selena Gomez (32) und Benny Blanco (36) werden heiraten! Die freudige Nachricht verbreitete sich innerhalb weniger Stunden wie ein Lauffeuer im Netz. Unter dem Beitrag auf Instagram, in dem die Sängerin stolz ihren Verlobungsring präsentiert, sammeln sich die Glückwünsche ihrer Kollegen und Freunde aus Hollywood. Auch Taylor Swift (34) kann sich da nicht zurückhalten – immerhin sind die beiden schon viele Jahre sehr eng miteinander befreundet. "Ja, ich werde das Blumenmädchen sein", schreibt sie in die Kommentare, als hätte sie sich die ganze Angelegenheit bereits ausgemalt. Selena selbst hat jedoch nicht darauf reagiert und auch noch keine Angaben zur eigentlichen Hochzeit gemacht.

Die beiden Musikerinnen haben sich kennengelernt, als sie zur gleichen Zeit Joe (35) und Nick Jonas (32) gedatet haben. Damals waren sie noch Teenager, doch sie kamen sich schnell näher, während sie die Jonas Brothers hinter sich ließen. Über die Jahre hinweg unterstützten sie sich immer wieder gegenseitig. Allerdings ist es schon eine Weile her, dass sie gemeinsam in der Öffentlichkeit auftauchten. Dennoch ist die Freundschaft der Musikerinnen weiterhin sehr stark. Im Interview mit Vanity Fair erzählte die "Only Murders in the Building"-Darstellerin vor wenigen Wochen sogar: "Sie ist wirklich wie eine große Schwester für mich."

Benny und Selena sind erst seit Juli des vergangenen Jahres zusammen. Dennoch ist die Verlobung der beiden keine Überraschung. Sie zeigen sich ständig überglücklich miteinander und haben in der Vergangenheit schon öfter angedeutet, bereits über eine Hochzeit nachzudenken. Wie verliebt Benny ist, macht sich auch in seiner Ringwahl bemerkbar. Der Produzent hat nämlich tief in die Tasche gegriffen, um für seine Herzdame ein wahrlich perfektes Schmuckstück zu ersteigern. Eine Expertin schätzt den Klunker gegenüber Daily Mail auf rund 980.000 Euro.

Josiah W / Backgrid Selena Gomez und Taylor Swift, Dezember 2023

Instagram / selenagomez Selena Gomenz und Benny Blanco im Dezember 2024

