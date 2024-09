Selena Gomez über Taylor Swift: "Wie eine große Schwester"

Selena Gomez (32) hat klargestellt, dass sie und ihre langjährige beste Freundin Taylor Swift (34) immer noch eng verbunden sind. Obwohl die beiden Stars seit Monaten nicht mehr öffentlich zusammen gesehen wurden, widerspricht die "Only Murders in the Building"-Darstellerin allen Gerüchten über eine mögliche Entfremdung. In einem kürzlich veröffentlichten Interview mit Vanity Fair betonte Selena: "Sie ist wirklich wie eine große Schwester für mich." Zuletzt wurden die beiden Superstars im Januar bei den Golden Globe Awards zusammen gesichtet, wo die Kameras sie beim vertrauten Getuschel einfingen.

Selena und Taylor haben seit Jahren eine enge Verbindung und zeigen oft ihre gegenseitige Unterstützung. Die Spekulationen über eine mögliche Entfremdung waren entstanden, weil sie 2024 immer seltener gemeinsam abgelichtet wurden. Während Taylor ihren Fokus auf Dates mit Travis Kelce (34) gesetzt zu haben scheint und sie in Tour-Pausen mit anderen Freundinnen wie Schauspielerin Blake Lively (37) oder Fußballerin Brittany Mahomes gesichtet wurde, genießt Selena ihre Romanze mit dem Musikproduzenten Benny Blanco (36), zeigte sich zudem vermehrt mit ihren „Only Murders in the Building“ -Co-Stars Martin Short (74) und Steve Martin (79). Das ließ Fans munkeln, dass es zwischen den beiden kriseln könnte. Selena stellte mit dem Interview jedoch klar, dass dem nicht so sei und die Beziehung zwischen ihr und Taylor weiterhin sehr innig.

Seit über einem Jahrzehnt haben die "Lose You To Love Me"-Interpretin und Taylor viele Höhen und Tiefen zusammen durchlebt, haben sich sowohl im Berufsleben als auch im Privaten gegenseitig unterstützt. Der Start ihrer Freundschaft war sozusagen Zufall. 2008 waren beide Ladys mit Mitgliedern der Jonas Brothers liiert: Selena war ungefähr zu selben Zeit mit Nick Jonas (31) zusammen wie Taylor mit dem Sänger Joe Jonas (35). Ihre Freundschaft bleibt für viele Fans ein Vorbild für starken weiblichen Support in der oft turbulenten Welt des Showbusiness.

Getty Images Selena Gomez und Taylor Swift im Februar 2016 in Los Angeles

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Taylor Swift im Juli 2022

