Wegen Justin: Selena Gomez verheimlichte die Verlobungs-News

Selena Gomez (32) teilte kürzlich süße Neuigkeiten mit der Welt: Sie und ihr Partner Benny Blanco (36) sind verlobt. Laut Daily Mail behielt die Schauspielerin dies aber seit August für sich – aus Angst, dass es in irgendeiner Weise mit der neuen Vaterrolle ihres Ex-Freundes Justin Bieber (30) in Verbindung gebracht werden würde. Der Sänger war zu diesem Zeitpunkt Papa seines Sohnes Jack Blues geworden. "Selena wusste, dass es Geschichten geben würde, in denen man sie beschuldigt, sich verlobt zu haben, um die Aufmerksamkeit von Justins Baby abzulenken, oder dass die Leute behaupten würden, sie hätte das getan, um ihm eins auszuwischen", verrät ein Insider jetzt.

Der ehemalige Disney-Star und Justin führten zwischen 2010 und 2018 eine On-off-Beziehung. Obwohl beide mittlerweile glücklich vergeben sind, steht ihre einstige Romanze immer wieder im Fokus. So auch im Sommer, als ein Fan auf TikTok andeutete, Benny hätte in der Vergangenheit keine Chance bei Selena gehabt. "Ich weiß genau, und du tust es auch, dass sie sich damals niemals mit Benny verlobt hätte, als sie in ihrer It-Girl-Ära war", hieß es unter einem Video, das sie gemeinsam mit dem "Baby"-Interpreten zeigte. Die 32-Jährige reagierte mit einem Kopfschütteln. "Irgendwie muss ich lachen, weil ich damals so deprimiert war, lol", stellte sie klar.

Die "Love You Like a Love Song"-Sängerin scheint mittlerweile mit ihrer Vergangenheit und Justin abgeschlossen zu haben – und bereit für eine Zukunft mit dem Musikproduzenten zu sein. Das machte sie ziemlich deutlich, als sie ihre Verlobung in den sozialen Medien preisgab. "Für immer beginnt jetzt...", schrieb Selena auf Instagram und teilte eine Bilderreihe, die einen Schnappschuss ihres funkelnden Rings beinhaltete. Außerdem veröffentlichte sie ein Bild, auf dem sie überglücklich strahlte, während Benny sie liebevoll von hinten umarmte und ihr einen Kuss gab.

Getty Images Justin Bieber und Selena Gomez bei einem Event im Jahr 2011

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco im Dezember 2024

