Chris Pratt widmet seiner Katherine süße Geburtstagswünsche

Katherine Schwarzenegger feiert ihren 35. Geburtstag – was sich ihr Ehemann Chris Pratt (45) jetzt zum Anlass nimmt, in den höchsten Tönen von ihr zu schwärmen. Auf Instagram veröffentlicht der Schauspieler eine Bilderreihe, unter die er herzerwärmende Zeilen setzt. "Danke für all die Freude, die du uns allen im Laufe der Jahre bereitet hast", schreibt er und führt weiter aus: "Zu sehen, wie du dich um unsere Familie kümmerst. Zu sehen, wie du das Haus führst. Zu sehen, wie du kommunizierst. Deine Weisheit und Achtsamkeit sind ein Segen, für den ich Gott jeden Tag danke."

Neben einem einzelnen gemeinsamen Schnappschuss von Chris und seiner zu diesem Zeitpunkt noch hochschwangeren Liebsten zeigt der Beitrag ausschließlich Fotos von Katherine (35) mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht – ein wohl eindeutiges Zeichen, wie begeistert der Marvel-Star von der dreifachen Mama ist. "Ich bin so dankbar, dass ich dich geheiratet habe. Wir fühlen uns alle so gut umsorgt und geliebt. Durch die Höhen und die Tiefen, ich bin immer bei dir", betont der 45-Jährige, bevor er liebevoll abschließt: "Ich liebe dich."

Der diesjährige Geburtstag von Katherine ist der erste, den sie als fünfköpfige Familie verbringen. Wie die Tochter von Arnold Schwarzenegger (77) vergangenen Monat im Netz mitteilte, hatte ihr drittes gemeinsames Baby mit Chris das Licht der Welt erblickt. "Wir sind überglücklich, die Geburt unseres Sohnes Ford Fitzgerald Schwarzenegger Pratt bekannt zu geben. Mama und Baby geht es gut und Fords Geschwister sind begeistert von seiner Ankunft. Wir fühlen uns so gesegnet und dankbar", verkündete sie stolz. Neben Ford und den zwei Töchtern Eloise Christina (2) und Lyla Maria (4) hat der Guardians of the Galaxy-Darsteller noch ein weiteres Kind: Aus seiner Ehe mit Schauspielerin Anna Faris stammt sein Sohn Jack (12).

Anzeige Anzeige

Instagram / prattprattpratt Katherine Schwarzenegger, 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / katherineschwarzenegger Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt im April 2023

Anzeige Anzeige