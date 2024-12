Das sind die Lieblingsslipper von Amanda Seyfrieds Kindern

Amanda Seyfried (39) beweist, dass Humor in ihrer Familie großgeschrieben wird – selbst bei der Wahl der Hausschuhe. In ihrer Instagram-Story zeigte die Schauspielerin vor wenigen Tagen die außergewöhnlichen Pantoffeln ihrer beiden Kinder Nina und Thomas (48). Während ihre Tochter auf flauschige Hundeschuhe setzte, die Familienhund Finn zum Verwechseln ähnlich sehen, sorgte ihr Sohn für einen echten Hingucker: Seine Hausschuhe haben die Form von Brüsten! Ja, richtig gelesen. Das Foto zeigte die beiden Kids nebeneinanderstehend – den Bildausschnitt ganz passend nur bis zur Brust.

Erst kürzlich sprach Amanda über ihre Liebe zu allem, was skurril ist, und darüber, wie sie die dunkle Jahreszeit mit ihrer Familie feiert. Dabei verriet sie, dass Halloween in ihrer Familie besonders wichtig ist. "Wir geben alles! Jedes Jahr schmeißen wir eine Party und lokale Lichtkünstler gestalten unser Grundstück mit Halloween-Beleuchtung", schwärmte die "Mamma Mia"!-Darstellerin gegenüber People. In diesem Jahr standen Nebelmaschinen auf dem Programm und auch Süßes-sonst-gibt's-Saures durfte natürlich nicht fehlen. Ihrer Tochter Nina hat Amanda die Begeisterung anscheinend vererbt: "Sie hat letztens ein Spukhaus in unserem Spielzimmer gebaut", erzählte die stolze Mama.

Fernab des Hollywood-Trubels genießt Amanda privat eine völlig andere Seite: das ruhige Dasein auf ihrer Farm im Hudson Valley. Im Gespräch mit Us Weekly beschrieb die "Girls Club – Vorsicht bissig!"-Bekanntheit das Leben mit Ehemann Thomas Sadoski und ihren Kindern als eine harmonische Mischung aus Romantik und Naturverbundenheit. "Ich könnte nie ganz auf das Stadtleben verzichten, aber dauerhaft dort leben? Das wäre mir zu viel Energie", erklärte die 39-Jährige. Stattdessen widme sie sich auf dem Land nicht nur ihrer Familie, sondern auch zahlreichen Tieren – und genieße das Gefühl, "in einem Gedicht zu leben".

Instagram / mingey Amanda Seyfrieds Kinder Thomas und Nina

Instagram / mingey Amanda Seyfried, Schauspielerin, 2024

