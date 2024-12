Das wird bei Oliver Pocher unter dem Weihnachtsbaum liegen

Oliver Pocher (46) plant dieses Jahr ein besonderes Weihnachtsfest für seine Kinder. Bei der Veranstaltung Cathys Charity Christmas verriet der Comedian, dass er klassische Geschenke umgehen möchte. "Ehrlicherweise versuche ich, den Kindern eher auch Erlebnisse zu schenken", sagte Oliver im Interview mit RTL. So möchte er zum Beispiel mit ihnen Skifahren gehen. Mit seinem typischen Humor fügte er hinzu: "Also sieben Kinder. Ich kann jedem nur empfehlen, das Melatonin bereitzuhalten, für sich selber oder das irgendwo heimlich reinzumischen und dann irgendwann Ruhe zu haben."

Oliver erklärte, dass es nicht einfach sei, die Wünsche von so vielen Kindern zu erfüllen, besonders wenn die Kinderzimmer bereits vor Spielzeug überquellen. "Wenn du Kinder fragst, hat das ja nur irgendwas mit dem Apple Store zu tun oder mit irgendwelchen Giftcards oder so, die sind eher wenig innovativ", meinte er. Daher setzte er auf gemeinsame Aktivitäten, die nachhaltiger sind und bleibende Erinnerungen schaffen. In diesem Jahr stehe daher ein Skiurlaub mit den Kindern auf dem Programm, um gemeinsam Zeit zu verbringen und den Zusammenhalt zu stärken.

Ein großes Familienfest mit seiner Ex-Frau Amira Aly (32) und ihrem neuen Partner Christian Düren (34) wird es wohl nicht geben. Schon in seinem Podcast Die Pochers – frisch recycelt hatte Oliver klargestellt, dass gemeinsame Feiern für ihn nach der Trennung vorerst nicht in Frage kämen. "Auf keinen Fall", betonte er, als er auf die Möglichkeit eines gemeinsamen Weihnachtsfestes angesprochen wurde. Dennoch sieht er positiv in die Zukunft und meint: "Aber das Gute ist ja, die Weihnachtstage sind ja so aufgeteilt, dass jeder irgendwann mit jedem feiern kann." So möchte er zumindest gewährleisten, dass seine Kinder sowohl Zeit mit ihm als auch mit ihrer Mutter verbringen können.

Anzeige Anzeige

ActionPress/AEDT, Andreas Rentz/Getty Images Collage: Amira Aly und Oliver Pocher, Ex-Paar

Anzeige Anzeige

Getty Images Amira Aly und Christian Düren beim "Barbara Tag by Mon Chéri" im Dezember 2024

Anzeige Anzeige