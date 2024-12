Demi Moore gewährt tierische Einblicke in Geburtstagsbrunch

Demi Moore (62) feierte am 11. November ihren 62. Geburtstag, doch die Feierlichkeiten dauerten bis in den Dezember an. Wie eine aktuelle Instagram-Bilderreihe zeigt, veranstaltete die Schauspielerin anlässlich ihres Ehrentages erst kürzlich einen Brunch. Eine kleine Überraschung war dabei ihre tierische Begleitung: ihre winzige Hündin Pilaf, ein Mini-Chihuahua. Die Fellnase passte perfekt zu ihrem Look: Demi trug ein elegantes Ensemble in Schwarz mit übergroßem Blazer und ausgestellter Hose.

Der Vierbeiner war während der gesamten Feier an Demis Seite und steckte in ihrem Blazer. Als Demi sich über den Kuchen beugte, um die Kerzen auszublasen, wurde es brenzlig: Pilaf sah entsetzt aus, als sie beinahe aus Demis Armen in den kerzengeschmückten Kuchen fiel. Die kleine Hündin wurde während der Pandemie aus Thailand gerettet, nachdem Demis Tochter Tallulah (30) sie auf Facebook entdeckt hatte. Um Pilaf zu sich zu holen, ließ Demi sie über rund 13.000 Kilometer nach Los Angeles fliegen.

Demi schwärmt immer wieder von ihrer tierischen Begleiterin. Gegenüber Vogue erklärte die 62-Jährige in einem Interview: "Sie bewegt sich mit Leichtigkeit und Anmut durchs Leben." Sie fügte hinzu: "Ich kann Pilaf überallhin mitnehmen. Sie war buchstäblich schon bei Broadway-Shows, in Museen, bei den French Open, Kunstausstellungen und Restaurants. Sie ist ein Therapiehund, also darf sie überall hin." Über ihre besondere Bindung zu Pilaf sagte Demi: "Sie sollte bei mir sein, und ich sollte bei ihr sein."

Instagram / demimoore Demi Moore mit ihrer Hündin Pilaf im September 2024

Instagram / demimoore Demi Moore und ihre Hündin Pilaf, Februar 2024

