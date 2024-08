Evanthia Benetatou ist mit ihrem Sohn George ausgewandert

Evanthia Benetatou (32) überrascht ihre Fans mit einer Neuigkeit: Die Influencerin kehrtDeutschland den Rücken zu und ist ausgewandert. Das verkündet der Realitystar in einem Beitrag auf Instagram. "Es ist endlich an der Zeit, unseren neuen Lebensabschnitt mit euch zu teilen!", schreibt die Beauty und enthüllt: "Vor einem Monat verließen wir Deutschland und flogen nach Dubai. Ich nahm unsere Zukunft in die Hand und nun sind wir offiziell UAE Residents!" Mehr Details rund um ihr neues Kapitel will die TV-Bekanntheit in Kürze mit ihren Followern teilen.

Den Grund für ihre Entscheidung deutet Evanthia ebenfalls in ihrem Post an. "Vor genau zehn Jahren begann ein neuer Lebensabschnitt für mich in Abu Dhabi, als Flugbegleiterin bei Etihad Airways. Ich lebte drei Jahre dort und lernte den Ort lieben", erklärt sie und fügt hinzu: "Die Sehnsucht nach Abu Dhabi blieb immer. Nach sieben Jahren ist es nun an der Zeit, diesen Traum zu verwirklichen und zurück in die Emirate zu ziehen." Von ihren Fans bekommt die 32-Jährige viel Zuspruch. Auch ihr Ex-Freund Dennis Kessmeyer wünscht: "Alles Liebe für euch zwei und einen schönen, erfolgreichen Neuanfang. Passt gut auf euch auf."

Eva und Dennis trennten sich Anfang des Jahres nach rund zwei Monaten Beziehung voneinander. Das Liebes-Aus gab die Medienpersönlichkeit ebenfalls auf ihrem Social-Media-Account bekannt. "Manchmal ist es Zeit, weiterzugehen, wenn man sich nicht mehr wie 'zu Hause' fühlt", äußerte sich die 32-Jährige im Januar. Als Grund für die Trennung nannte sie, dass "nicht jeder Mann mit einer Frau und einem Kleinkind" klarkomme.

