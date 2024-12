Kommt das Baby früher? Fiona Erdmann gibt ein Geburtsupdate

Fiona Erdmann (36) könnte derzeit eigentlich nicht glücklicher sein: Das Model und Ehemann Moe erwarten ihr drittes Baby. Bei einem kleinen Update auf Instagram schlägt die TV-Bekanntheit nun aber ernstere Töne an. "Was mich allerdings nicht so happy macht: Sowohl die Ärztin als auch die Hebamme gehen davon aus, dass wir keine 40 Wochen schaffen und ich definitiv vor dem ET entbinden werde", schreibt Fiona nachdenklich und betont, dass sie damit zwar schon gerechnet habe, sich aber trotzdem unter Druck gesetzt fühle. Zudem rate ihr die Ärztin von ihrer geplanten Wassergeburt ab.

Allerdings hat die dreifache Mama in spe auch positive Dinge zu berichten. "Alles sieht bestens aus. Der kleine Mann wächst fleißig, ist nicht zu groß und nicht zu klein und was ganz interessant ist: Er liegt bereits mit dem Kopf nach unten", erklärt Fiona zufrieden und ergänzt: "Er kann sich natürlich auch immer noch wieder zurückdrehen, aber alleine, dass er es kann und ihn nichts daran hindert, macht mich glücklich."

Ihre Schwangerschaft verkündete die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin im September auf Instagram. Dort teilte sie ein Video, das sie gemeinsam mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern zeigt. Dabei ist ihr kleiner Babybauch kaum zu übersehen. "Ich habe immer an Wunder geglaubt – und du bist mein nächstes. Wir können es nicht erwarten, dich zu treffen", kommentierte sie den niedlichen Clip. Seitdem gibt sie ihren Fans regelmäßige Updates zu ihrer Schwangerschaftsreise.

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, Oktober 2024

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Fiona Erdmann, Model

