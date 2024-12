Marvel-Star Jeremy Renner ist ein riesiger Bollywoodfan

Die Bollywood-Branche hat einen prominenten Anhänger aus Hollywood, der sich nun zu erkennen gibt! Niemand Geringeres als Avengers-Star Jeremy Renner (53) ist ein waschechter Fan. Im Gespräch mit Zee Media lobte der Filmstar kürzlich das reiche kulturelle Erbe der indischen Filmindustrie sowie ihre weltweite Wirkung auf die Zuschauer. Jeremy schwärmte in diesem Kontext: "Die Schönheit des Films liegt darin, Menschen aus der ganzen Welt miteinander zu verbinden, denn Filme sind unabhängig von ihrer Herkunft die verbindende Kraft."

Er folgerte nach dieser Erklärung schließlich, was er konkret an Bollywood am meisten schätzt: "Aus diesem Grund liebe ich Bollywood, denn es ist mit Musik und Tanz zu einem einzigartigen Filmerlebnis verwoben, das auf der ganzen Welt Anklang findet." Der US-Amerikaner betonte zudem, dass die indische Filmbranche aus seiner Sicht zum Aufbau des Kinos auf der ganzen Welt beigetragen habe und inzwischen immer mehr global vertreten sei.

Mit seinen Darstellungen hat der 53-Jährige in Anbetracht der Statistiken recht. Tatsächlich produziert keine Unterhaltungsindustrie mehr Filme im Jahr als die in Indien. Zudem konnte der Blockbuster "Dilwale Dulhania Le Jayenge", welcher im Jahr 1995 erschien, sogar einen Weltrekord als am längsten laufender Film in der Geschichte des Kinos aufstellen. Der romantische Hit mit den Hauptdarstellern Kajol (50) und Shah Rukh Khan (59) wird nämlich auch nach fast drei Jahrzehnten noch im Maratha Mandir Theatre in Mumbai gezeigt. Dies berichtete unter anderem das Portal Pinkvilla.

Getty Images Jeremy Renner, Schauspieler

Getty Images Bollywoodstars Shah Rukh Khan und Kajol Devgn

