Nimmt Christian Lindner mitten im Polit-Chaos Elternzeit?

Christian Lindner (45) und seine Ehefrau Franca Lehfeldt (35) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Der FDP-Chef und die Journalistin verkündeten am 30. November, nur drei Tage nach dem Kollaps der Ampelkoalition, dass sie im Frühjahr 2025 Eltern werden. Trotz der freudigen Nachricht plane Christian Lindner nicht, in Elternzeit zu gehen. "Das ist in meinem Job nicht vorgesehen", erklärte er im Interview mit dem Magazin Bunte. Dennoch betonte er: "Aber ich werde mir Freiräume nehmen", um Zeit für seine Familie zu haben und die neuen Aufgaben als Vater zu meistern.

Der ehemalige Finanzminister betonte weiter, dass es nicht geplant sei, dass Franca auf ihre Karriere verzichten müsse. "Ich bin wahnsinnig stolz auf meine Frau, dass sie aus einem sicheren Job ins Risiko gegangen ist, um eine Firma zu gründen", äußerte er gegenüber Bunte. Im Oktober 2023 hatte Franca ihren Posten beim Nachrichtensender Welt TV aufgegeben, um eine Beratungsagentur zu starten. Während Franca ihre Karriere fortsetze, plane Christian bereits die finanzielle Zukunft ihres Kindes. "Ich habe vor, einen ETF-Sparplan abzuschließen, in den monatlich etwas von den Eltern oder Großeltern eingezahlt wird", verriet er. Dadurch soll die finanzielle Herausforderung der späteren Ausbildung oder des Studiums des Kindes erleichtert werden.

Christian und Franca sind seit 2018 ein Paar und gaben sich im Juli 2022 auf Sylt das Ja-Wort. Der Moment, als Christian von der Schwangerschaft erfuhr, sei für ihn "unvergesslich" gewesen. Trotz der Herausforderungen im politischen Alltag betonte er: "Familie ist das Wichtigste und hat Priorität. Das baut seelisch auf." Der Politiker freue sich darauf, Vater zu werden, und möchte die kostbaren Momente mit seiner Familie voll auskosten.

Instagram / franca_lehfeldt Franca Lehfeldt im Mai 2022 in Berlin

Instagram / christianlindner Christian Lindner, ehemaliger Bundesfinanzminister

