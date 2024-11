Franca Lehfeldt und Christian Lindner erwarten erstes Kind

Christian Lindner (45) und Franca Lehfeldt (35) erweitern ihre Familie: Sie werden zum ersten Mal Eltern. Das will nun zumindest Bild wissen. Wie ein Insider gegenüber dem Onlinemagazin ausplaudert, soll das Baby im frühen Frühjahr 2025 zur Welt kommen. "Franca ist bereits im sechsten, siebten Monat. Die beiden freuen sich sehr", wird der Informant zitiert. Der Politiker und die Moderatorin haben sich bisher noch nicht zu ihrem Babyglück geäußert. Am Samstagabend werden die zwei aber bei der Veranstaltung "WoMen on Top" erwartet.

Für die beiden geht mit dem ersten Kind ein Wunsch in Erfüllung. Denn aus dem Umfeld des Pärchens will das Klatschblatt wissen, dass sich der Politiker schon lange danach sehnt, eine Familie zu gründen. Auf die Frage, ob er sich Kinder wünsche, antwortete er vor vier Jahren: "Das Schöne im Leben ist, dass jeden Tag ein neues Kapitel eröffnet werden kann." Dieses Kapitel werden Christian und Franca nun gemeinsam schreiben.

Mit ihrem ersten Nachwuchs krönt das Paar eine bisher schöne Liebesgeschichte. Erst im Sommer 2022 haben sich die zwei in einer romantischen Zeremonie auf Sylt das Jawort gegeben. Auch sonst teilen die beiden immer mal wieder ein paar Einblicke in ihre Liebe – so wie Anfang des Jahres mit einem verliebten Kuschelbild auf Instagram. "Ein frohes, gesundes und lebhaftes neues Jahr allerseits!", wünschten Christian und Franca ihren Followern.

Instagram / franca_lehfeldt Franca Lehfeldt und Christian Lindner im Januar 2024 auf Sylt

Getty Images Franca Lehfeldt und Christian Lindner, Juli 2018

