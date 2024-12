Olli Pocher soll auf Trauerfeier seines Onkels Rede halten

Vor rund einer Woche musste Oliver Pocher (46) einen Schicksalsschlag verkraften. Der Comedian verkündete den Tod seines Onkels Karl auf seinem Social-Media-Profil und teilte emotionale Zeilen. In einer Liveshow seines Podcasts "Die Pochers! Frisch recycelt", den er zusammen mit seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (41) führt, kam Oliver abermals auf den Verlust zurück. Er erzählte, dass er gebeten wurde, auf der Trauerfeier zu sprechen. Der Moderator wisse aber noch nicht, wie er die Rede angehen solle. Er sei in "einem Dilemma, was man denn da erzählen soll, weil ich finde, nur tragisch ist dann auch schwierig. Es gibt auch irgendwie so tragikomische Momente."

Der 46-Jährige sei schon gespannt, wie er die Ansprache in der nächsten Woche meistern werde. Sandy machte sich diesbezüglich keine Sorgen und war sich während des Podcast-Auftritts sicher, dass ihr Ex-Mann "die richtigen Worte finden" werde. Sie lobte ihn für sein Einbringen in die Trauerfeier: "Ich finde das auch sehr schön von dir und gut von dir, dass du auch im Namen der Familie sprichst." Das Model erzählte Oliver, wie sie sich eine Rede zu so einem Anlass vorstellen würde. Sie wünsche sich, dass man "das Leben dieser Person einfach wertschätzt und zelebriert und sich nicht an dem traurigen Ereignis festhält, sondern dass man einfach positiv bleibt und diesem Menschen eine Wertschätzung gibt."

Die Nachricht vom Verlust seines Onkels erschütterte den Podcast-Hosts ziemlich. Für ihn soll der Todesfall sehr überraschend gekommen sein, nachdem er Karl nur wenige Wochen zuvor gesehen hätte. Der Schicksalsschlag diente laut Ollis Beitrag auf Instagram deshalb auch als eine Erinnerung an den "7 Zwerge"-Schauspieler: "Niemand konnte zu diesem Zeitpunkt ahnen, dass es ein Abschied für immer werden sollte. Es hat mir wieder einmal gezeigt, wie kurz und vergänglich unser Leben ist." Er rief seine Fans dazu auf, vor allem um Weihnachten viel Zeit mit geliebten Menschen zu verbringen und die gemeinsamen Momente zu genießen.

Getty Images Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden im Dezember 2023

ActionPress Oliver Pocher, Comedian