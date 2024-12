"Radikaler Schritt": Bianca Heinicke bereut Namenswechsel

Hinter Bianca Heinicke (31) liegen prägende Jahre. Nach der Trennung von ihrem Ex-Mann Julian Claßen (31) zog sich der YouTube-Star für fast zwei Jahre aus der Öffentlichkeit zurück. Vergangenen April zeigte sie sich dann erstmals wieder im Netz – unter dem Namen Bianca, nicht mehr als Bibi. Diese Namensänderung scheint die zweifache Mama inzwischen aber zu bereuen, wie sie nun in einem neuen Beitrag auf ihrer Website biancaheinicke verkündet. "Mein damaliger Namenswechsel, ein – ich gebe zu – ziemlich auffälliger und radikaler Schritt, der aber dennoch für mich und meine Entwicklung von großem Nutzen und wichtig war, trieb regelrecht einen Spalt durch mich und teilte mich in zwei. Ich hatte mich von mir selbst getrennt", erklärt sie ihre Gedanken.

"Damals entschied ich mich zu der Änderung meines Vornamens, weil ich für mich einen radikalen und offensichtlichen Cut machen wollte, damit ich es mir selbst und auch allen anderen ganz offensichtlich zeigen würde, dass ich mich verändert hatte." Es war ein klarer Abschied von ihrem alten öffentlichen Leben: neue Themen, neuer Look und – wie es schien – eine ganz neue Person. Das alles sei für sie und ihre persönliche Entwicklung sehr wichtig gewesen, inzwischen sei ihr aber etwas aufgefallen: "Eines Tages bemerkte ich, als mich Leute auf der Straße erkannten und ansprachen, dass sie mit mir – Bianca – sprachen und über 'Bibi' in der dritten Person und der Vergangenheitsform." Durch Situationen wie diese habe es irgendwann "Klick" gemacht. Die 31-Jährige habe verstanden, "was mir und den Menschen die ganze Zeit im Weg gestanden hat". Nun wolle sie ihrer Community aber zeigen, dass Bibi immer noch ein Teil von ihr und stets präsent sei: "Genau das ist der springende Punkt: Ich habe mich weiterentwickelt und verändert, aber ich bin immer noch die gleiche Person."

Die wohl größte Veränderung in den vergangenen zwei Jahren war trotz allem die Trennung vom Vater ihrer Kinder. Julian und Bianca waren bereits seit dem Teenageralter ein Paar. 2018 gab der Netz-Star, der durch seinen Kanal BibisBeautyPalace noch heute zu den größten Internet-Bekanntheiten Deutschlands zählt, ihrer Jugendliebe das Jawort. Gemeinsam bekamen sie zwei Kinder – im Mai 2022 gaben sie nach 13 Jahren Beziehung ihre Trennung bekannt. Schon vor dem offiziellen Liebes-Aus wurde Bianca immer wieder ein Flirt mit dem Life-Coach Timothy Hill (29) nachgesagt. Ihre Beziehung mit ihm machte die Beauty aber erst vergangenen Juni nach ihrem Comeback öffentlich.

