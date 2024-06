Knutschend: Bianca Heinicke macht Liebe zu Timothy offiziell

Schon länger wird spekuliert, dass Bianca Heinicke (31) mit Timothy Hill (29) zusammen ist. Doch offiziell bestätigt war das nicht – zumindest bis jetzt! Zum ersten Mal teilt Bibi auf Instagram Pärchenbilder mit ihrem Liebsten und macht die Beziehung damit offiziell. So zeigt sie sich nicht nur kuschelnd und herumalbernd mit dem Lifecoach, sondern auch knutschend. Einen richtigen Kommentar gibt es von der Influencerin allerdings nicht. Unter die Bilder hängt sie lediglich ein Herz-Emoji und einen kichernden Smiley. Dafür ist aber deutlich zu sehen, wie verliebt die beiden sind.

Ihre Fans sind ganz aus dem Häuschen. In den Kommentaren hagelt es Glückwünsche. Aber nicht nur Bibis Follower gratulieren. Auch Netzkollegen wie Jasi_xx3 (21) sind dabei. Die werdende Mama schreibt: "Schön, euch glücklich zu sehen!" Etwas überraschend ist für viele sicherlich der Kommentar des Ex-Mannes der 31-Jährigen, Julian Claßen (31). Er schickt seiner Verflossenen zwei weiße Herzchen. Darauf reagiert sie mit ebenso einem Herz. "Oh mein Gott, was?", meint ein User über den unerwarteten Austausch des Ex-Paares.

Erste Spekulationen, dass Bibi und Timothy ein Paar sind, hatte es bereits 2022 gegeben. Doch die beiden verzichteten darauf, sich gemeinsam im Netz zu zeigen. Umso sicherer waren sich aber ihre Fans, dass der Funke hier übergesprungen ist. Immerhin schien die frühere YouTuberin seit der Trennung von Julian Single zu sein. Die Ehe der beiden zerbrach ebenfalls im Sommer 2022 nach 13 Jahren. Die beiden gemeinsamen Kinder Emily (4) und Lio (5) verbringen seitdem abwechselnd Zeit bei Mama und bei Papa.

Instagram / biancaheinicke Bianca Heinicke und ihr Timothy

Instagram / biancaheinicke Timothy Hill und Bibi Heinicke, Webstars

