"Bibi is back": Bianca Heinicke nimmt wieder alten Namen an

Vor rund zwei Jahren entschied sich Bibi Heinicke (31), aus der Öffentlichkeit zu verschwinden. Aus dem Nichts teilte die Influencerin weder Bilder noch Videos. Im April dieses Jahres kehrte sie dann wieder zurück – allerdings als Bianca. Die quirlige Blondine, die jahrelang ein Millionenpublikum begeisterte, ließ die zweifache Mutter hinter sich. Jetzt überrascht die Netz-Bekanntheit erneut mit einer Ankündigung: Bianca wird wieder zu Bibi! "Bibi is back! Hier ist mein wahres Comeback", schreibt sie zu einem Foto auf Instagram, das eine Hälfte ihres vergangenen und eine Hälfte ihres gegenwärtigen Ichs abbildet. "Jetzt ist Bibi zurück – nicht als jemand Neues, sondern als eine reflektierte und bewusste Version von mir selbst. Ab jetzt geben sich Bibi und Bianca die Hand und laufen gemeinsam ihren Weg", heißt es in dem Statement weiter.

Bibi möchte ihre Reise fortsetzen und sich nicht neu erfinden. "Bibi übernimmt wieder das Ruder, um weiter Geschichte zu schreiben", freut sie sich. Die 31-Jährige habe eine Reise durchlebt, auf der sie sich auf die Suche nach ihrer Wahrheit gemacht habe. Heute fühle sie sich "stärker, klarer und freier als jemals zuvor". Ihre geheimsten Gedanken möchte die einstige YouTuberin nun nicht mehr für sich behalten, sondern mit ihren Fans teilen. Die Social-Media-Nutzer scheint Bibis Post zu verwirren. "Irgendwie verstehe ich nur Bahnhof" und "Fühlt sich so an, als wäre die neue Bianca nicht mehr gut angekommen und die Cashcow Bibi musste wieder rausgeholt werden. Wirkt auf mich nicht glaubwürdig - schade", lauten nur zwei skeptische Kommentare.

Bibi veränderte in der vergangenen Zeit nicht nur ihren Content, sondern auch ihr äußeres Erscheinungsbild. Im Juli dieses Jahres hieß es ade blonde Mähne und hallo kupferrote Haare. Außerdem startete sie gemeinsam mit ihrem Partner Timothy Hill (29) einen Podcast und gründete einen persönlichen Blog. Beauty, Hauls und Pranks finden sich auf diesem allerdings nicht wieder. Vor wenigen Monaten erklärte sie in der Sendung "Neo Ragazzi" ihre damalige drastische Entscheidung, sich aus der Öffentlichkeit herauszuziehen, folgendermaßen: "Ich war an einem Punkt, wo ich gesagt habe, ich hasse Menschen. Bei mir war es sehr extrem mit Erkennen auf der Straße, ich konnte nirgends mehr hingehen. [...] Und natürlich macht das was mit einem. Gerade, wenn man auf der Straße persönlich angegriffen wird."

