40 Jahre Liebe: Darauf baut Jamie Lee Curtis in ihrer Ehe

Jamie Lee Curtis (66) hat kürzlich in der US-amerikanischen "Today"-Show über das Geheimnis ihrer 40-jährigen Ehe mit Christopher Guest (76) gesprochen. Die sozial engagierte Schauspielerin erzählte, dass ihr Ehemann sie auch nach vier Jahrzehnten noch immer zum Lachen bringe. Sie scherzte, dass sie selbst die unreifste Person sei und sich manchmal frage, wie es möglich sei, dass sie so lange verheiratet sind. "Sieh mich an: Ich bin der unreifste – fragen Sie Ihre Crew, ich bin der unreifste Gast, den Sie je hatten. Wie ist es also möglich, dass ich 40 Jahre lang verheiratet bin? Ich verstehe es nicht", witzelte Jamie Lee im Interview mit Moderatorin Hoda Kotb.

In der Sendung, die der "Freaky Friday"-Star auch auf Instagram ankündigte, berichtete Jamie, dass sie und Christopher in ihrer Ehe gemeinsam gewachsen seien und sich beruflich weiterentwickelt hätten. "Als ich Chris geheiratet habe, war er kein Regisseur, und ich war keine Autorin", erklärte die Schauspielerin. "Wir sind gemeinsam in diese neuen Rollen hineingewachsen." Sie betonte die Bedeutung von Wachstum und Veränderung innerhalb einer langen Beziehung und lobte ihren Mann dafür, dass er sie auch nach all den Jahren mehr zum Lachen bringe als jeder andere Mensch. Mit einem Augenzwinkern fügte sie hinzu, dass es sicherlich auch etwas an ihr gebe, das er mag. "Ich weiß zwar nicht, was es ist, aber ich bin mir sicher, da gibt es etwas."

Die Kennenlerngeschichte der beiden ist ebenso bemerkenswert wie ihre Karrieren. Sie entdeckte ein Foto von Christopher in einer Zeitschrift und war sofort von ihm angetan. Mutig ließ sie ihm über seine Agentur ihre Telefonnummer zukommen, doch zunächst ohne Erfolg. Einige Zeit später trafen sie sich zufällig in einem Restaurant, wo sie sich gegenseitig zuwinkten. Dieses Treffen führte dazu, dass Christopher sie am nächsten Tag anrief und sie sich verabredeten. Nach nur sechs Monaten heirateten sie 1984 und adoptierten gemeinsam die Töchter Annie (39) und Ruby. Seitdem haben sie eine glückliche Familie und Jamie betont oft, wie wichtig Humor sei.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ruby Guest, Christopher Guest, Jamie Lee Curtis und Annie Guest

Anzeige Anzeige

Getty Images Lindsay Lohan und Jamie Lee Curtis im August 2024

Anzeige Anzeige