40 Jahre glücklich: Jamie Lee Curtis enthüllt Ehe-Geheimnis

Ganz persönliche Worte von Jamie Lee Curtis (65): Die Hollywood-Schauspielerin hat das Geheimnis ihrer 40-jährigen Ehe mit Christopher Guest (76) verraten. Bei Entertainment Tonight erzählte Jamie, dass das Wichtigste sei, nicht aufzugeben. "Ich bin auch schon seit langer Zeit nüchtern. Und in der Genesung gibt es einen Spruch: 'Wenn du im Bus bleibst, ändert sich die Landschaft.' Und so ist auch die Ehe. Wenn man im Bus bleibt, ändert sich die Landschaft", meinte die Schauspielerin und erklärte weiter: "Manchmal will man sich gegenseitig hassen, und dann kommt wieder ein schöner, sonniger Tag. Der Hund macht etwas Süßes und die Kinder auch. Dann schaut man sich an und denkt: 'Ach, du meine Güte.' Und man ist auf einem anderen Weg." Sie fügte hinzu, dass Durchhaltevermögen, Geduld, Sanftmut und eine gute Dosis Hass zur Lösung beitragen würden.

1984 heirateten Jamie und Christopher nur vier Monate nach ihrem ersten Treffen. Die Oscar-Gewinnerin ist der Meinung, dass Hass in einer Ehe hin und wieder dazugehöre. Wichtig sei dabei der Entschluss, "nicht zu gehen und nicht zuzulassen, dass dieser Hass dazu führt, eine Entscheidung zu treffen, die man später bereut", führte Jamie aus. In einem Interview mit Good Housekeeping im Jahr 2018 hatte Jamie angegeben, dass ihre Beziehung von Gegensätzen geprägt sei: "Er ist ein Intellektueller, und ich komme aus der Filmstar-/Alkoholiker-/Drogensüchtigen-Ecke, wo Bildung nicht das Wichtigste war. Wir hören nicht die gleichen Radiosender, wir lesen nicht die gleichen Zeitungen und wir gehen nicht zur selben Zeit ins Bett." Es gebe aber auch Gemeinsamkeiten, wie das geteilte Interesse für historische Bücher.

Nicht nur in ihrem Privatleben, auch beruflich kann sich Jamie behaupten. Kürzlich gewann sie bei den Creative Arts Emmys ihren ersten Emmy für die Rolle der Donna Berzatto in der Comedy-Serie "The Bear". "Es ist erstaunlich, dass ich diese Gelegenheit in meinem Leben erhalten habe", sagte der Hollywood-Star während der Dankesrede. Backstage soll Jamie laut einem Insider scherzhaft angemerkt haben: "Ich habe sieben Jahre lang Joghurt verkauft, der einen zum sch... bringt. Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals Arbeit auf diesem hohen Niveau machen würde. Das ist der Höhepunkt meines kreativen Lebens der letzten Jahre."

Getty Images Jamie Lee Curtis auf der Premiere von "The Last Showgirl"

Getty Images Ruby Guest, Christopher Guest, Jamie Lee Curtis und Annie Guest im Jahr 2022

