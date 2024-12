40 Jahre Ehe: Jamie Lee Curtis schwärmt von ihrem Antrag

Jamie Lee Curtis (66) teilte kürzlich in der TV-Show "Jimmy Kimmel Live" einen ganz besonderen Moment aus ihrem Leben: Den rührenden Augenblick, als ihr Ehemann Christopher Guest (76) ihr einen Heiratsantrag machte. Am 18. Dezember feiern die beiden Schauspieler ihren 40. Hochzeitstag und können auf eine lange gemeinsame Geschichte zurückblicken. Jamie Lee erinnerte sich in der Show außerdem daran, wie sie Christopher zum ersten Mal in einem Magazin sah und beschloss, den ersten Schritt zu machen. Sie kontaktierte seinen Agenten und hinterließ ihre Nummer – doch er meldete sich nicht zurück. Erst als sie sich zufällig in einem Restaurant begegneten und einander zuwinkten, kam der Stein ins Rollen. Am nächsten Tag rief er sie an. Sie verabredeten sich und ihre Beziehung entwickelte sich rasch weiter.

Die Schauspielerin erzählte weiter, wie Christopher ihr eine überraschende Frage stellte. Während er in New York an "Saturday Night Live" arbeitete und sie den Film "Perfect" drehte, telefonierten die beiden häufig. Auf die Frage, was er an diesem Tag gemacht habe, antwortete er, dass er spazieren gegangen sei und das Cartier-Geschäft auf der Fifth Avenue besucht habe. Dann fragte er sie plötzlich: "Magst du Diamanten?" Diese unerwartete Frage deutete bereits auf seine Absichten hin. Kurz darauf besuchte Christopher sie in Los Angeles und stellte ihr die Frage aller Fragen.

Die Liebesgeschichte von Jamie Lee und Christopher ist in Hollywood nahezu einzigartig. Innerhalb von nur sechs Monaten gingen sie von ihrem ersten Date direkt zur Hochzeit über und sind nach 40 Jahren noch immer glücklich verheiratet. Gemeinsam haben sie zwei erwachsene Töchter, Annie und Ruby. Trotz ihrer prominenten Karrieren halten sie ihr Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus und treten selten gemeinsam auf.

Getty Images Christopher Guest und Jamie Lee Curtis, 2004

Getty Images Ruby Guest, Christopher Guest, Jamie Lee Curtis and Annie Guest im Oktober 2022

