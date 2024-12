"Bad Girl": Christin Okpara bringt ihren ersten Song raus

Christin Okpara (28) möchte jetzt im Musik-Business durchstarten! Die Reality-TV-Bekanntheit kündigte am Freitag auf Instagram an, dass sie ihren neuen Song "Bad Girl" veröffentlicht hat. Zu einem Ausschnitt des Musikvideos schreibt die Are You The One?-Teilnehmerin: "Ich freue mich so, weil dies lediglich der Anfang gewesen ist. Es hat mir großen Spaß gemacht, auch wenn es in der Musikbranche nicht immer ganz einfach ist."

Wirft man einen Blick in die Kommentarspalte, fällt auf: Christins Fans feiern ihren Song nicht! "Ich hab ernsthaft noch nie so einen schlechten Song mit solch schlechten Lyrics gehört", "Gar nicht mal so gut" und "Sechs setzen! Der Song und alles drumherum ist, denke ich, ihr völliger Untergang. Schade", lauten nur drei von vielen weiteren Kommentaren, die Gleiches aussagen. Ein paar wenige Social-Media-Nutzer verteidigen die Sozialarbeiterin. "Was haben alle? Ich find es ganz gut", meint beispielsweise ein User.

Die negativen Kommentare zu ihrem neuen Song dürften Christin allerdings nicht stören. In diversen Reality-TV-Formaten bewies die quirlige #CoupleChallenge-Kandidatin, dass sie auf viele Meinungen anderer nicht sonderlich viel Wert legt. Auch in Sachen Liebe macht sie ihr Glück nicht von einem Partner abhängig. Promiflash hakte im Rahmen des Events mates dates "Summer Edition" bei ihr nach und fragte, ob sie aktuell nach jemandem Ausschau halte. "Daten tut man ja hin und wieder immer mal. Aber ich suche gerade speziell niemanden. Ich bin jetzt seit fünf Jahren glücklicher Single und baue jetzt auch mein eigenes Haus um – bestimmt nicht, um da einen Mann reinzusetzen", stellte sie klar.

Instagram / christinokpara Christin Okpara, Reality-TV-Bekanntheit

ProSieben / Nikola Milatovic Christin Okpara bei "Das große Promi-Büßen", 2023

