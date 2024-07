Schon jahrelang Single: Sucht Christin Okpara einen Mann?

Christin Okpara (28) nahm schon hin und wieder an Realityshows teil – unter anderem suchte sie bei Are You The One? die große Liebe. Schon länger ist die Influencerin aber Single. Promiflash fragt daher bei Christin nach: Trifft sie sich gerade mit jemandem? "Daten tut man ja hin und wieder immer mal. Aber ich suche gerade speziell niemanden. Ich bin jetzt seit fünf Jahren glücklicher Single und baue jetzt auch mein eigenes Haus um – bestimmt nicht, um da einen Mann reinzusetzen!", betont die #CoupleChallenge-Kandidatin auf dem Event mates dates "Summer Edition". Sie sei auch alleine sehr glücklich.

Obwohl es derzeit noch keinen Partner an ihrer Seite gibt, kann sich Christin Kinder in ihrem Leben eventuell vorstellen. "Auf jeden Fall. Eigentlich habe ich durch meinen Job als Sozialpädagogin, den ich sieben Jahre gemacht habe, gesagt, dass ich keine Kinder möchte. Aber man weiß ja nie, vielleicht bin ich doch mit dem richtigen Mann irgendwann bereit", gibt sie gegenüber Promiflash zu.

Zuletzt war Christin bei Das große Promi-Büßen zu sehen. Davor war sie eigentlich Kandidatin im Dschungelcamp gewesen – wurde aber kurz vorher vom Cast gestrichen. Eine Datingshow wie Love Island könnte sie sich aber auch vorstellen – vielleicht trifft sie ja dort auf ihren Mister Right.

